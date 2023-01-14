الاتحاد يستعيد ذاكرة الانتصارات ويصعد للوصافة مؤقتًا

الأرصاد تنبه أهالي مكة والباحة : أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية فيلم M3gan .. صرخة تحذير من مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال انطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني على أبشر غدًا تنبيه متقدم على الشرقية: تساقط البرد وجريان السيول حتى الـ2 صباحًا الداخلية تختتم مشاركتها في مهرجان الإبل الأهلي يوقف سلسلة انتصارات الفيصلي ويصعد للمركز الرابع إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين كبرى مُصدري الغاز بالعالم تحذر من أزمة شتاء وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية ابتداءً من اليوم.. توقع حالة مطرية غزيرة على الرياض ومحافظاتها
صعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى وصافة دوري روشن السعودي مؤقتًا بعد فوزه عصر اليوم على نادي الباطن بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ13 من عمر المسابقة.
وكان يوسف الشمري أحرز هدف التقدم لنادي الباطن بالدقيقة الـ23، وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل للعميد من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي رومارينيو، الهدف الثاني للعميد بالدقيقة الخمسين من ركلة جزاء.
وشهدت المباراة طرد اللاعب الكولومبي خوان بيدروزا بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.
وأصبح رصيد الاتحاد بعد الفوز 28 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد نادي الباطن عند نقطتين في المركز السادس عشر والأخير.
العميد سيواجه، نادي الفيحاء في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن يوم الخميس المقبل حيث تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة.
وانطلقت الآن، مباراة الرائد والفيحاء في الجولة الـ13، بينما تُقام قمة مباريات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره النصر عند الساعة 8:30 مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
وتُختتم مباريات الجولة الـ13 غدًا، بلقاء الهلال والعدالة عند السادسة مساءً بتوقيت المملكة.