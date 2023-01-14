الاتحاد يستعيد ذاكرة الانتصارات ويصعد للوصافة مؤقتًا

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى وصافة دوري روشن السعودي مؤقتًا بعد فوزه عصر اليوم على نادي الباطن بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ13 من عمر المسابقة.

الاتحاد يُسجل ثنائية

وكان يوسف الشمري أحرز هدف التقدم لنادي الباطن بالدقيقة الـ23، وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل للعميد من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي رومارينيو، الهدف الثاني للعميد بالدقيقة الخمسين من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد اللاعب الكولومبي خوان بيدروزا بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وأصبح رصيد الاتحاد بعد الفوز 28 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد نادي الباطن عند نقطتين في المركز السادس عشر والأخير.

العميد سيواجه، نادي الفيحاء في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن يوم الخميس المقبل حيث تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة.

وانطلقت الآن، مباراة الرائد والفيحاء في الجولة الـ13، بينما تُقام قمة مباريات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره النصر عند الساعة 8:30 مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وتُختتم مباريات الجولة الـ13 غدًا، بلقاء الهلال والعدالة عند السادسة مساءً بتوقيت المملكة.