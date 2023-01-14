Icon

الاتحاد يستهدف رقمًا مميزًا بدوري روشن Icon الكشف عن حكام لقاء الفيصلي والأهلي Icon تاريخ مواجهات الشباب ضد النصر Icon هيئة السوق المالية تعلن وظائف بعدة تخصصات Icon تشافي: جاهزون لمواجهة الريال ونسعى لتحقيق اللقب Icon الإطاحة بـ 16 متورطاً في جرائم مخلة بالأمانة وموجبة للتوقيف Icon 349 وظيفة شاغرة لدى شركة أرامكو  Icon الرائد يتألق ضد الفيحاء في بريدة Icon أنشيلوتي: رونالدو متحمس لبدء تجربته مع النصر Icon الحالة الممطرة العاشرة في يومها الثالث.. أمطار وبرد بعدة مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تألقه دفاعيًا هذا الموسم

الاتحاد يستهدف رقمًا مميزًا بدوري روشن

2023-01-14 الساعة 3:01
الاتحاد يستهدف رقمًا مميزًا بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يطمح الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وتحقيق رقم مميز في البطولة.

العميد يُلاقي الباطن اليوم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على الباطن، اليوم السبت عند الساعة 3:30 مساء، على ملعب نادي الباطن، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
Img

تحذير من طقس الشرقية والشمالية: عواصف رعدية وأمطار غزيرة

Img

تحذير من ثغرة أمنية تهدد مستخدمي هواتف أندرويد

وقبل مواجهة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي، حيث يملك نقطتين فقط، فيما يتواجد العميد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن في الدوري – المصدر @albatinclub

الاتحاد يسعى لتحقيق رقم مميز

ويسعى نونو سانتو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتحقيق الفوز الثامن له في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، والحفاظ على نظافة شباكه للمرة الثامنة أيضًا، وذلك بعدما استقبل أهدافًا في آخر 3 مباريات.

نونو سانتو
سانتو – المصدر @ittihad

ويستهدف نونو سانتو تحطيم الرقم القياسي، الذي حققه المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري المحترفين موسم 2019/ 2020، حيث استقبل في الدور الأول 6 أهداف، وحفاظ على نظافة شباكه 9 مرات.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للحفاظ على نظافة شباكه في المباريات الثلاث المتبقية بالدور الأول من دوري روشن السعودي هذا الموسم، من أجل تحطيم هذا الرقم القياسي.

الاتحاد
لاعبو العميد في الدوري – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...
السعودية اليوم

4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في حساب...

السعودية اليوم
تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن
الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الباطن

الرياضة
لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين
السعودية اليوم

لقطات لمركز فناء الأول الثقافي لرعاية الموهوبين

السعودية اليوم
مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...
السعودية اليوم

مجمع مشاتل رعوية بالجوف لإنتاج 15 مليون...

السعودية اليوم
مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...
السعودية اليوم

مشهد جمالي لطلاب مدرسة يحتفون بعام القهوة...

السعودية اليوم
خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...
السعودية اليوم

خالد الفيصل يشهد إعلان أسماء الفائزين بجائزة...

السعودية اليوم
التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...
السعودية اليوم

التجارة: نقل خدمة إصدار سجلات المؤسسات لـ...

السعودية اليوم
ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026
آخر الاخبار

ديشامب مستمر مع منتخب فرنسا حتى 2026

آخر الاخبار