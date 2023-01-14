الاتحاد يستهدف رقمًا مميزًا بدوري روشن

يطمح الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وتحقيق رقم مميز في البطولة.

العميد يُلاقي الباطن اليوم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على الباطن، اليوم السبت عند الساعة 3:30 مساء، على ملعب نادي الباطن، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي، حيث يملك نقطتين فقط، فيما يتواجد العميد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

الاتحاد يسعى لتحقيق رقم مميز

ويسعى نونو سانتو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتحقيق الفوز الثامن له في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، والحفاظ على نظافة شباكه للمرة الثامنة أيضًا، وذلك بعدما استقبل أهدافًا في آخر 3 مباريات.

ويستهدف نونو سانتو تحطيم الرقم القياسي، الذي حققه المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري المحترفين موسم 2019/ 2020، حيث استقبل في الدور الأول 6 أهداف، وحفاظ على نظافة شباكه 9 مرات.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للحفاظ على نظافة شباكه في المباريات الثلاث المتبقية بالدور الأول من دوري روشن السعودي هذا الموسم، من أجل تحطيم هذا الرقم القياسي.