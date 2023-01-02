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بعد تألقه اللافت مع الفريق

الاتحاد يسعى لبقاء مارسيلو غروهي

2023-01-02 الساعة 6:06
الاتحاد يسعى لبقاء مارسيلو غروهي
المواطن - مروة نبيل

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تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، لاستمرار حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي لفترة أطول، بعد تألقه اللافت مع الفريق هذا الموسم.

تجديد عقد مارسيلو غروهي

ودخل مارسيلو غروهي الفترة الحرة من عقده شهر يناير الجاري، حيث ينتهي عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بنهاية الموسم، ويحق له التوقيع لأي ناد خلال الفترة الحالية دون الحصول على موافقة العميد.

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مارسيلو غروهي
غروهي – المصدر spl

ويحظى مارسيلو غروهي باهتمام ساو باولو وغريميو البرازيليين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بات مطلبًا جماهيريًا في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه.

ولعب غروهي دورًا بارزًا في تأهل الاتحاد إلى دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تصديه لركلة جزاء أمام الشباب، قبل أن يواصل التألق في ركلات الترجيح، كما خطف الأنظار في دوري روشن السعودي، واستقبل 3 أهداف.

مارسيلو غروهي
غروهي – المصدر @ittihad

وكاد مارسيلو غروهي أن يُغادر الاتحاد في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد التعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، الذي طلب ضم حارس آخر، ولكنه تلقى دعمًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة أنه من الركائز الأساسية في السنوات الماضية.

مارسيلو غروهي
مارسيلو غروهي – المصدر @ittihad

الاتحاد في دوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الاتحاد لمواجهة الهلال، يوم الخميس المقبل عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ويملك لقاء مؤجل أمام الشباب، فيما يقع الهلال في المركز الخامس بـ22 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

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