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ضمن منافسات دوري المحترفين

الاتحاد يسعى لمواصلة تفوقه أمام الباطن

2023-01-14 الساعة 2:02
الاتحاد يسعى لمواصلة تفوقه أمام الباطن
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تألقه في بطولة دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام الباطن.

العميد ضيفًا على الباطن

ومن المقرر أن يلعب الباطن ضد الاتحاد، اليوم السبت عند الساعة 3:30 مساء، على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطتين فقط، فيما يقع العميد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

الاتحاد يسعى لتحقيق الفوز

وسبق أن لعب الباطن ضد الاتحاد 10 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم ينجح الفريق السماوي سوى في تحقيق الفوز مرة واحدة، مقابل 7 انتصارات للعميد، فيما خيم التعادل على مواجهتين.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لتحسين نتائجه هذا الموسم، حيث إنه الوحيد الذي لم يحقق أي فوز في دوري روشن السعودي، كما أنه الأكثر دفعًا للاعبين المختلفين، حيث أشرك 29 لاعبًا.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

واكتفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بتعادلين في دوري روشن السعودي، وخسر 10 مواجهات، وتمكن من إحراز 7 أهداف، واستقبل 34 هدفًا.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز 7 مرات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مرة في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، وسجل 17 هدفًا، واهتزت شباكه 5 مرات.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر spl

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