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بسبب تدخله على رونالدو

الاتحاد يصعد الأمور بعد الإساءة لـ حمدان الشمراني

2023-01-28 الساعة 4:34
الاتحاد يصعد الأمور بعد الإساءة لـ حمدان الشمراني
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تصعيد الأمور خلال الفترة المقبلة، بعد الإساءة التي تعرض لها مؤخرًا نجم الفريق الأول لكرة القدم، حمدان الشمراني.

الاتحاد يُصعد

وعلق الناقد الرياضي جمال عارف، قائلًا: “الإدارة القانونية في نادي الاتحاد ترصد كل الإساءات والكلمات البذيئة التي تعرض لها النجم الكبير حمدان الشمراني، من يخطئ ويتجاوز عليه أن يتحمل ما يجيه”.

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تدخل حمدان الشمراني على كريستيانو رونالدو

وتابع جماله عارف حديثه قائلًا: “اليوم يسيئون للنجم الكبير الشمراني ويطالبون بشطبه بعد تدخل عادي على رونالدو منحه الحكم ومن خلال القانون بطاقة صفراء”.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بينما باركوا للاعبهم بيتروس لإصابته نجم المنتخب وقائده الفذ سلمان الفرج حرمته من المشاركة مع المنتخب وناديه فترة طويلة.. هذول كيف تتعامل معهم؟”.

نجم الاتحاد حمدان الشمراني
الشمراني – المصدر @ittihad

سبب أزمة حمدان الشمراني

وكان حمدان الشمراني قد تدخل بقوة على نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة الفريقين الأخيرة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والتي حسمها الاتحاد بنتيجة 3/1.

وتعرض الشمراني لانتقادات قوية على مدار اليومين الماضيين، وطالبت الجماهير بضرورة إيقافه، خاصة أنه كاد أن يُسبب إصابة قوية لرونالدو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تدخل حمدان الشمراني على كريستيانو رونالدو

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