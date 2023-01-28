الاتحاد يصعد الأمور بعد الإساءة لـ حمدان الشمراني

تعتزم إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تصعيد الأمور خلال الفترة المقبلة، بعد الإساءة التي تعرض لها مؤخرًا نجم الفريق الأول لكرة القدم، حمدان الشمراني.

الاتحاد يُصعد

وعلق الناقد الرياضي جمال عارف، قائلًا: “الإدارة القانونية في نادي الاتحاد ترصد كل الإساءات والكلمات البذيئة التي تعرض لها النجم الكبير حمدان الشمراني، من يخطئ ويتجاوز عليه أن يتحمل ما يجيه”.

وتابع جماله عارف حديثه قائلًا: “اليوم يسيئون للنجم الكبير الشمراني ويطالبون بشطبه بعد تدخل عادي على رونالدو منحه الحكم ومن خلال القانون بطاقة صفراء”.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بينما باركوا للاعبهم بيتروس لإصابته نجم المنتخب وقائده الفذ سلمان الفرج حرمته من المشاركة مع المنتخب وناديه فترة طويلة.. هذول كيف تتعامل معهم؟”.

سبب أزمة حمدان الشمراني

وكان حمدان الشمراني قد تدخل بقوة على نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة الفريقين الأخيرة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والتي حسمها الاتحاد بنتيجة 3/1.

وتعرض الشمراني لانتقادات قوية على مدار اليومين الماضيين، وطالبت الجماهير بضرورة إيقافه، خاصة أنه كاد أن يُسبب إصابة قوية لرونالدو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).