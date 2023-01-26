الاتحاد يضع قدمًا في نهائي السوبر بثنائية في النصر بالشوط الأول

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اقترب نادي الاتحاد من التأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بعد تفوقه على النصر بثنائية دون رد في الشوط الأول من مباراة الفريقين في دور نصف النهائي.
وافتتح المهاجم البرازيلي رومارينيو، الأهداف مسجلًا الهدف الأول لـ الاتحاد في شباك الحارس الأرجنتيني آجوستين روسي، وذلك بعد مرور 15 دقيقة من الشوط الأول.
ثم واصل الاتحاد هجومه، ليُضيف المغربي عبدالرزاق حمدالله، الهدف الثاني للعميد بضربة رأسية على يسار حارس النصر في الدقيقة الـ43.
وقبل المباراة، جاء تشكيل أصفر الرياض مكونًا من: “آجوستين روسي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي لاجامي، عبدالله الخيبري، لويز جوستافو، بيتي مارتينيز، سامي النجعي، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.
أما تشكيل نادي الاتحاد فجاء مكونًا من: “مارسيلو غروهي في حراسة المرمى، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، طارق حامد، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو، عبدالرحمن العبود، برونهو هنريكي، إيغور كورونادو”.