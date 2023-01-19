الاتحاد يهزم الفيحاء بثلاثية ويصعد لـ صدارة دوري روشن مؤقتًا

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لـ صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين مؤقتًا، بعد الفوز على الفيحاء بثلاثية دون رد في الجولة الـ14 من عمر المسابقة.
"ليلة من ليالي العميد"⚽قد يهمّك أيضاً
📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️#الاتحاد_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/ingtpds82U
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 19, 2023
وكان العميد سجل ثلاثية في الشوط الأول عبر كل من إيجور كورونادو وعبدالرزاق حمدالله وهارون كمارا في الدقائق الـ23 والـ45 والـ48 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، حافظ العميد على تفوقه ليُصبح رصيده 31 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.
جدير بالذكر أن المباراة كانت أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.