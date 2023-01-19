الاتحاد يهزم الفيحاء بثلاثية ويصعد لـ صدارة دوري روشن مؤقتًا

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لـ صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين مؤقتًا، بعد الفوز على الفيحاء بثلاثية دون رد في الجولة الـ14 من عمر المسابقة.

وكان العميد سجل ثلاثية في الشوط الأول عبر كل من إيجور كورونادو وعبدالرزاق حمدالله وهارون كمارا في الدقائق الـ23 والـ45 والـ48 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حافظ العميد على تفوقه ليُصبح رصيده 31 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

جدير بالذكر أن المباراة كانت أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.