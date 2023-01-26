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النهائي يُقام الأحد المقبل

الاتحاد يهزم النصر ويضرب موعدًا مع الفيحاء بـ نهائي كأس السوبر السعودي

2023-01-26 الساعة 11:09
الاتحاد يهزم النصر ويضرب موعدًا مع الفيحاء بـ نهائي كأس السوبر السعودي
المواطن - محمد سمعه

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بعد فوزه مساء اليوم الخميس على النصر بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباراة دور نصف النهائي.

وافتتح المهاجم البرازيلي رومارينيو، الأهداف مسجلًا الهدف الأول لـ الاتحاد في شباك الحارس الأرجنتيني آجوستين روسي، وذلك بعد مرور 15 دقيقة من الشوط الأول.

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ثم واصل الاتحاد هجومه، ليُضيف المغربي عبدالرزاق حمدالله، الهدف الثاني للعميد بضربة رأسية على يسار حارس النصر في الدقيقة الـ43.

هدف واحد لا يكفي النصر

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط أصفر الرياض بقوة محاولًا تقليص الفارق حتى تمكن البرازيلي تاليسكا من تسجيل الهدف الأول لأصفر الرياض بالدقيقة الـ 68 بعد تمريرة متقنة من اللاعب لويز جوستافو.

ثم سجل مهند الشنقيطي ثالث أهداف الاتحاد في الدقيقة الـ93.

تاليسكا - النصر والاتحاد

وحافظ الاتحاد على تقدمه، ليفوز بنتيجة 3/ 1، ويصعد لمواجهة نادي الفيحاء مساء الأحد المقبل في نهائي كأس السوبر السعودي.

وكان الفيحاء تأهل لنهائي السوبر، بعد الفوز على الهلال مساء اليوم بهدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي باولينيو.

وقبل المباراة، جاء تشكيل أصفر الرياض مكونًا من: “آجوستين روسي في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي لاجامي، عبدالله الخيبري، لويز جوستافو، بيتي مارتينيز، سامي النجعي، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.

تاليسكا - النصر والاتحاد

أما تشكيل نادي الاتحاد فجاء مكونًا من: “مارسيلو غروهي في حراسة المرمى، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، طارق حامد، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو، عبدالرحمن العبود، برونو هنريكي، إيغور كورونادو”.

حمدالله - الاتحاد والنصر

 

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