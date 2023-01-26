الاتحاد يهزم النصر ويضرب موعدًا مع الفيحاء بـ نهائي كأس السوبر السعودي

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بعد فوزه مساء اليوم الخميس على النصر بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباراة دور نصف النهائي.

وافتتح المهاجم البرازيلي رومارينيو، الأهداف مسجلًا الهدف الأول لـ الاتحاد في شباك الحارس الأرجنتيني آجوستين روسي، وذلك بعد مرور 15 دقيقة من الشوط الأول.