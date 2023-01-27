الاتحاد يُعزز تفوقه على النصر برقمين مميزين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تفوقه ضد النصر في الكلاسيكو للعام الخامس على التوالي، بعد الفوز عليه في كأس السوبر السعودي.

الاتحاد يتفوق ضد النصر

وواجه الاتحاد فريق النصر بالأمس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي، وتمكن العميد من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتجنب الاتحاد الخسارة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للمرة العاشرة على التوالي في جميع البطولات، ليُعادل سلسلة أطول عدم هزيمة أمامه، والتي حققها خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2004.

ولعب الفريقان 10 مباريات في جميع البطولات منذ عام 2019، وشهدت تفوقًا للعميد، حيث نجح في تحقيق الفوز بـ6 مواجهات، وتعادلا 4 مرات، ويعود آخر فوز للنصر إلى 12 ديسمبر 2018، عندما فاز بنتيجة 2/1 في الدور الأول من دوري المحترفين.

معادلة عدد انتصارات النصر

كما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في معادلة عدد انتصارات النصر على استاد الملك فهد الدولي، حيث تُعد هذه المباراة السابعة التي يفوز فيها أمام العالمي على درة الملاعب.

نهائي كأس السوبر السعودي

ومن المقرر أن يلعب العميد ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد الملك فهد الدولي.