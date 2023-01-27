Icon

ضبط رجل ادعى الزواج من كيم كارداشيان Icon الاتحاد يُعزز تفوقه على النصر برقمين مميزين Icon ضبط 3 مقيمين في الرياض سلبوا قواطع كهربائية ومعدات بناء Icon المملكة تدين وتستنكر الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في إيران Icon دعوات الشفاء تُحيط منصور البلوي Icon مسؤول أوروبي يعترف: أدخلنا روسيا في حالة حرب مع الناتو والغرب  Icon الصحة تحذر من مضاعفات الإنفلونزا Icon خطيب المسجد النبوي: الأمطار نعمة عظيمة تبعث الحياة في كل شيء Icon تنبيه من الأرصاد لأهالي عسير: أمطار رعدية حتى الـ7 مساءً Icon الفتح لا يعرف التعادل آخر 17 مباراة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
تجنب الخسارة آخر 10 مباريات

الاتحاد يُعزز تفوقه على النصر برقمين مميزين

2023-01-27 الساعة 3:00
الاتحاد يُعزز تفوقه على النصر برقمين مميزين
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تفوقه ضد النصر في الكلاسيكو للعام الخامس على التوالي، بعد الفوز عليه في كأس السوبر السعودي.

الاتحاد يتفوق ضد النصر

وواجه الاتحاد فريق النصر بالأمس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي، وتمكن العميد من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

قد يهمّك أيضاً
Img

الطاقة الأوكرانية تعلن تدمير منشآتها في عدة مناطق

Img

أبرز 10 أخبار في السعودية بـ موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء 24 يناير

الاتحاد ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر @SaudiSuperCup

وتجنب الاتحاد الخسارة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للمرة العاشرة على التوالي في جميع البطولات، ليُعادل سلسلة أطول عدم هزيمة أمامه، والتي حققها خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2004.

ولعب الفريقان 10 مباريات في جميع البطولات منذ عام 2019، وشهدت تفوقًا للعميد، حيث نجح في تحقيق الفوز بـ6 مواجهات، وتعادلا 4 مرات، ويعود آخر فوز للنصر إلى 12 ديسمبر 2018، عندما فاز بنتيجة 2/1 في الدور الأول من دوري المحترفين.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

معادلة عدد انتصارات النصر

كما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في معادلة عدد انتصارات النصر على استاد الملك فهد الدولي، حيث تُعد هذه المباراة السابعة التي يفوز فيها أمام العالمي على درة الملاعب.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

نهائي كأس السوبر السعودي

ومن المقرر أن يلعب العميد ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد الملك فهد الدولي.

كأس السوبر السعودي
كأس البطولة – المصدر @SaudiSuperCup

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات للوقاية من الربو وقت هطول...
السعودية اليوم

4 خطوات للوقاية من الربو وقت هطول...

السعودية اليوم
تعادل سلبي بين العراق وعمان بافتتاح كأس...
الرياضة

تعادل سلبي بين العراق وعمان بافتتاح كأس...

الرياضة
حضور مميز للمؤثرين في فعاليات مهرجان الإبل
السعودية اليوم

حضور مميز للمؤثرين في فعاليات مهرجان الإبل

السعودية اليوم
كبرى مُصدري الغاز بالعالم تحذر من أزمة...
السوق

كبرى مُصدري الغاز بالعالم تحذر من أزمة...

السوق
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
منتخب العراق بطلًا لـ كأس الخليج
الرياضة

منتخب العراق بطلًا لـ كأس الخليج

الرياضة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس السنغال...
الملك سلمان

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس السنغال...

الملك سلمان
ابتداءً من اليوم.. توقع حالة مطرية غزيرة...
أخبار رئيسية

ابتداءً من اليوم.. توقع حالة مطرية غزيرة...

أخبار رئيسية