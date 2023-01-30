Icon

السديس: القيادة حريصة على تعظيم الخدمات لضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير Icon الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس الجزائر Icon جدل بشأن تصرف كريستيانو رونالدو Icon دعم محمد بن سلمان لمشاريع الإسكان يعزز استقرار الأسر Icon سلمان الفرج يغيب عن الهلال بكأس العالم للأندية Icon طيران ناس يتيح طلب تأشيرة المرور للزيارة جوًا إلكترونيا Icon الاتحاد يُنهي معاناته في النهائيات Icon بدعم ولي العهد.. مشروع ضاحية الفرسان بالرياض يضم 50 ألف وحدة سكنية Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon إطلاق خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوًا إلكترونيًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد حصد السوبر السعودي

الاتحاد يُنهي معاناته في النهائيات

2023-01-30 الساعة 5:11
الاتحاد يُنهي معاناته في النهائيات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بإنهاء رقم سلبي يُطارده أمام الفرق التي يخوض أمامها أول مباراة نهائية في بطولات الكؤوس.

الفوز ضد الفيحاء

ولعب الاتحاد ضد الفيحاء بالأمس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر السعودي، وفاز العميد بهدفين دون رد، ليتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

قد يهمّك أيضاً
Img

روبوت تشات جي بي تي يجتاز اختبار كلية القانون

Img

مدارس الملك فيصل تعلن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية والإدارية

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

الاتحاد يُنهي معاناته

وكانت فرق الوحدة، الشباب، الفتح والتعاون قد تمكنت من تحقيق أول ألقابها في مسابقات عديدة خاصة بطولات الكؤوس من بوابة الاتحاد، قبل أن يُنهي هذا الرقم السلبي؛ ويحرم الفيحاء من لقبه الأول.

وخسر العميد ضد الوحدة في كأس الملك 1957 بنتيجة 4/0، وتوج الفتح أمامه بأول بطولة لكأس السوبر السعودي عام 2013، كما حصد التعاون أول لقب في تاريخه على حسابه، بعد فوزه بكأس الملك موسم 2018/ 2019.

الاتحاد بطل كأس السوبر السعودي 1
جانب من الاحتفالات بالتتويج – المصدر @ittihad

ويُعد الشباب من أكثر الفرق التي تفوقت على الاتحاد في تحقيق البطولات، حيث حصد أول بطولة بمسمى كأس الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا أو كأس الأمير فيصل بن فهد، عندما فاز في النهائي بهدفين مقابل هدف.

وتمكن الشباب في حصد أول بطولة تحت مسمى كأس ولي العهد عام 1993، عندما فاز بركلات الترجيح، كما توج بلقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه عام 2008، بعد فوزه على العميد بنتيجة 3/1.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حصد أول بطولة عربية لأبطال الدوري، بعد تغلبه على العميد في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

كأس الملك
كأس الملك – المصدر @saudiFF

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصابة سويلم المنهالي بقطع في الرباط الصليبي
الرياضة

إصابة سويلم المنهالي بقطع في الرباط الصليبي

الرياضة
توقعات بحالة مطرية وسيول الأسبوع المقبل على...
السعودية اليوم

توقعات بحالة مطرية وسيول الأسبوع المقبل على...

السعودية اليوم
40 قتيلاً بسقوط حافلة في باكستان
العالم

40 قتيلاً بسقوط حافلة في باكستان

العالم
مقتل وإصابة 28 في تفجير انتحاري بمقر...
العالم

مقتل وإصابة 28 في تفجير انتحاري بمقر...

العالم
الاتحاد بطلًا لـ كأس السوبر السعودي للمرة...
الرياضة

الاتحاد بطلًا لـ كأس السوبر السعودي للمرة...

الرياضة
استخدام التحديث الجديد من واتساب الخاص متاح
تكنولوجيا

استخدام التحديث الجديد من واتساب الخاص متاح

تكنولوجيا
إيغالو: بنزيما الأفضل بالعالم ونستطيع الفوز على...
آخر الاخبار

إيغالو: بنزيما الأفضل بالعالم ونستطيع الفوز على...

آخر الاخبار
رئيس الحزم منتقدًا التحكيم بعد الخسارة أمام...
الرياضة

رئيس الحزم منتقدًا التحكيم بعد الخسارة أمام...

الرياضة