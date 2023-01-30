الاتحاد يُنهي معاناته في النهائيات

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بإنهاء رقم سلبي يُطارده أمام الفرق التي يخوض أمامها أول مباراة نهائية في بطولات الكؤوس.

الفوز ضد الفيحاء

ولعب الاتحاد ضد الفيحاء بالأمس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر السعودي، وفاز العميد بهدفين دون رد، ليتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

الاتحاد يُنهي معاناته

وكانت فرق الوحدة، الشباب، الفتح والتعاون قد تمكنت من تحقيق أول ألقابها في مسابقات عديدة خاصة بطولات الكؤوس من بوابة الاتحاد، قبل أن يُنهي هذا الرقم السلبي؛ ويحرم الفيحاء من لقبه الأول.

وخسر العميد ضد الوحدة في كأس الملك 1957 بنتيجة 4/0، وتوج الفتح أمامه بأول بطولة لكأس السوبر السعودي عام 2013، كما حصد التعاون أول لقب في تاريخه على حسابه، بعد فوزه بكأس الملك موسم 2018/ 2019.

ويُعد الشباب من أكثر الفرق التي تفوقت على الاتحاد في تحقيق البطولات، حيث حصد أول بطولة بمسمى كأس الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا أو كأس الأمير فيصل بن فهد، عندما فاز في النهائي بهدفين مقابل هدف.

وتمكن الشباب في حصد أول بطولة تحت مسمى كأس ولي العهد عام 1993، عندما فاز بركلات الترجيح، كما توج بلقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه عام 2008، بعد فوزه على العميد بنتيجة 3/1.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في حصد أول بطولة عربية لأبطال الدوري، بعد تغلبه على العميد في المباراة النهائية بركلات الترجيح.