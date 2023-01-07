الاتفاق وأبها يسعيان للتعويض

تترقب الجماهير مباراة الاتفاق وأبها ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية لتحقيق الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

مباراة الاتفاق وأبها

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق وأبها عند السادسة مساء اليوم السبت، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما يقع أبها في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

تعويض الخسارة

ويدخل الاتفاق وأبها مباراة اليوم بهدف التعويض بعد خسارتهما في الجولة الماضية، حيث تعثر فارس الدهناء ضد الشباب بثلاثة أهداف دون رد، فيما خسر زعيم الجنوب أمام الاتحاد بنتيجة 2/1.

وتتشابه ظروف الاتفاق وأبها في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح فارس الدهناء في تحقيق الفوز 3 مرات، وتعادل 4 مرات وخسر مثلهم، وتمكن من تسجيل 10 أهداف واهتزت شباكه 9 مرات.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في الفوز 5 مرات وخسر مثلهم وتعادل مرة ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، وتمكن من تسجيل 14 هدفًا واهتزت شباكه 18 مرة.