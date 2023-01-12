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بسبب معاناته من إصابة

الاتفاق يفقد نعيم سليتي 4 أسابيع

2023-01-12 الساعة 4:03
الاتفاق يفقد نعيم سليتي 4 أسابيع
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الاتفاق، اليوم الخميس، تفاصيل الإصابة التي يُعاني منها نجم الفريق الأول لكرة القدم، التونسي نعيم سليتي، ومدة غيابه عن الملاعب.

الإصابة تبعد نعيم سليتي

ولفت نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نعيم سليتي يغيب عن مواجهة الفتح اليوم، حيث غادر إلى فرنسا ثم إلى ألمانيا، بسبب الإصابة التي يُعاني منها.

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وأوضح حساب نادي الاتفاق، أن نعيم سليتي يستكمل المرحلة النهائية من برنامجه الخاص لتقوية عضلات الحوض في المراكز المتخصصة، ومن المتوقع ألا تزيد فترة غيابه عن 4 أسابيع.

نعيم سليتي
سليتي – المصدر @Ettifaq

الاتفاق يواجه الفتح

ويلعب الفتح ضد الاتفاق الآن، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وتُشير النتيجة إلى تقدم النموذجي بهدف بعد مرور 10 دقائق.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفتح المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl

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