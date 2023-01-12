الاتفاق يفقد نعيم سليتي 4 أسابيع

أعلن نادي الاتفاق، اليوم الخميس، تفاصيل الإصابة التي يُعاني منها نجم الفريق الأول لكرة القدم، التونسي نعيم سليتي، ومدة غيابه عن الملاعب.

الإصابة تبعد نعيم سليتي

ولفت نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نعيم سليتي يغيب عن مواجهة الفتح اليوم، حيث غادر إلى فرنسا ثم إلى ألمانيا، بسبب الإصابة التي يُعاني منها.

وأوضح حساب نادي الاتفاق، أن نعيم سليتي يستكمل المرحلة النهائية من برنامجه الخاص لتقوية عضلات الحوض في المراكز المتخصصة، ومن المتوقع ألا تزيد فترة غيابه عن 4 أسابيع.

الاتفاق يواجه الفتح

ويلعب الفتح ضد الاتفاق الآن، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، وتُشير النتيجة إلى تقدم النموذجي بهدف بعد مرور 10 دقائق.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفتح المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.