إسرائيل تشن غارة سرية على إيران

قال مسؤولون أمريكيون إن إسرائيل نفذت ضربة سرية بطائرة بدون طيار استهدفت مجمعًا عسكريًا في إيران، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

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وتابع مسؤولون وأشخاص مطلعون على العملية، أن الضربة الإسرائيلية السرية جاءت لاحتواء طموحات طهران النووية والعسكرية.

من جهتهم، قال مسؤولون إيرانيون إن إيران أحبطت محاولة هجوم من قبل ثلاث طائرات رباعية صغيرة استهدفت مصنعًا للذخيرة في مدينة أصفهان، بجوار موقع تابع لمركز أبحاث الفضاء الإيراني، الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عمله في إيران.

وتعد هذه الضربة أول هجوم معروف نفذته إسرائيل في ظل الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

طرق جديدة

وتأتي الضربة الإسرائيلية في الوقت الذي يناقش فيه مسؤولون إسرائيليون وأميركيون طرقًا جديدة لمكافحة عمليات إيران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك تعميق تعاونها العسكري مع روسيا.

وكان مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز قد قام برحلة غير معلنة إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، لمناقشة إيران وقضايا إقليمية أخرى، وفقًا لأشخاص مطلعين على زيارته.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل يوم الاثنين لمواصلة المحادثات بين واشنطن وتل أبيب حول إيران وقضايا أخرى.