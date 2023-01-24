الاحتلال الإسرائيلي يهدم قرية العراقيب للمرة الـ212

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أقدمت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي، بحماية قوات من الشرطة، اليوم الثلاثاء، على هدم خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة الـ212 على التوالي.
ووفقًا لوسائل الإعلام، حاصرت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية في ساعات الصباح الباكر العراقيب، وقام عناصرها بالاعتداء على السكان وإجبارهم على الخروج من مساكنهم ومنازل الصفيح والخيام، قبل أن تقوم الجرافات الإسرائيلية بهدمها.
وتعد هذه المرة الأولى التي يهدم فيها الاحتلال الإسرائيلي مساكن أهالي العراقيب، منذ مطلع العام، بعد أن هدمتها 15 مرة خلال العام الماضي.
من المعروف أن قرية العراقيب بها 22 عائلة، عدد أفرادها نحو 800 شخص، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، وتمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط الاحتلال الإسرائيلي، من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.