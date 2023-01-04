Icon

في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا Icon اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل Icon اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن Icon الإطاحة بـ 5 مواطنين إثر حادث إطلاق نار لخلاف بينهم Icon 4 خطوات لتعديل نوع الدرس لـ النمط المتزامن Icon ميلان يبتعد بوصافة الدوري الإيطالي Icon تعليم الشرقية: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا Icon دعاة السنغال يشكرون الملك سلمان على هدية الـ 120 ألف مصحف Icon فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى بالدوري السعودي؟ Icon الغذاء والدواء: جميع الأغذية في المملكة حلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تضمنت نصائح هامة

الادخار وتأمين الحاسوب وإسعاف الأطفال أبرز محاور ملتقى دراية اليوم

2023-01-04 الساعة 10:52
الادخار وتأمين الحاسوب وإسعاف الأطفال أبرز محاور ملتقى دراية اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تواصلت فعاليات ملتقى دراية، الذي تنظمه جائزة الأميرة صيتة للتميز بالعمل الاجتماعي خلال الفترة من 3 إلى 5 يناير الجاري، بـ3 جلسات صباحية اليوم الأربعاء، تضمنت مهارات الادخار الشخصي، وتأمين أجهزة الحاسوب، والإسعافات النفسية الأولية للأطفال.

مهارات الادخار الشخصي

وتعرضت ورشة العمل الأولى لمهارات الادخار الشخصي التي تحدث فيها من بنك التنمية الاجتماعية: محمد الفراج، معوقات الادخار، ومنها: التضخم وقلة الوعي، وغياب التخطيط المالي، والاعتماد على القروض، وعدم وجود تنوع في مصادر الدخل وغيرها الكثير، وفرقت بين أنواع الادخار الشخصي والفرق بين المدخر والبخيل وأسباب الادخار الترفيه والتقاعد، المشاريع، السكن، الطوارئ.

قد يهمّك أيضاً
Img

السيول ترسم لوحات جمالية بحديقة جبل أحد ومرتفعات الجماوات

Img

القبض على لصين اتصلا بالشرطة لنقل ممتلكات مسروقة

 تأمين أجهزة الحاسوب

وفي ورشة تأمين أجهزة الحاسوب، قدم المهندس فراس الدهيمان من جمعية الحوسبة السحابية نصائح من أجل إنترنت آمن، ومنها ضرورة استخدام الشخص لجهاز يملكه وعدم استخدامه الأجهزة المشتركة، وعدم الاتصال بأي شبكة إنترنت خارج المنزل، وتفعيل مسح السجلات بشكل تلقائي في حال إغلاق المتصفح.

وشرح الدهيمان للحضور كيفية التعامل مع المواقع كحذف ملفات التعقب، وسجل الأحداث من المتصفح، وعدم الدخول على صفحات التحذير للأعمار دون سن 18؛ لأنها مليئة بالفيروسات، وضرورة استخدام فلتر لتصفية المواد المؤذية الخاصة بالكبار.

وفي ورشة الإسعافات النفسية الأولية للأطفال، سلطت الدكتورة سارة هوساوي من مركز رعاية الصحة النفسية مايند الضوء على كيف يتعامل الطفل مع القلق والغضب والصدمات، وأهم طرق تعليم الطفل لشيء ما مثل اللعب والأغاني، مشددة على أولياء الأمور بضرورة تحويل المفاهيم المجردة إلى مفاهيم مرئية أو ملموسة عند توضيحها للطفل، وأخيرًا نصائح عامة وعرض تجارب واقعية وطرق علاجها.

سلامة الغذاء في المنزل

وخلال ورشة بعنوان سلامة الغذاء في المنزل قدمها الدكتور مشوح المشوح أكد فيها على أهمية سلامة الغذاء للتأكد من حصول الجسم على العناصر الغذائية التي يحتاجها، وأن سلامة الأغذية ليست فقط مقياسًا للوقاية من السيطرة على الأمراض ولكنها أيضًا ضرورة للسلامة الصحية ونمط حياة صحي، وقدم نصائح عامة لسلامة الأغذية وحمايتها من التسمم الغذائي، واستعرض الأمراض المنقولة بالغذاء والمشاكل الأخرى المتعلقة بالطعام، والطرق البسيطة التي يمكنك من خلالها التأكد من أنك تتناول طعامًا آمنًا.

المهددات الأمنية والفكرية

وتناول اللواء بسام عطية من رئاسة أمن الدولة في ورشة عمل بعنوان المهددات الأمنية والفكرية عن القطاعات الأمنية في الدولة، ومفهوم الأمن الوطني منذ عام 1947- وحتى عام 2000م، ومهددات، وعن مراحل صنع السياسة العامة، مبينًا أن الأمن الوطني يتكون من عدة أبعاد أساسية، تختلف قوة كل منها، باختلاف خصائص الدولة، موجهًا رسالته للحضور بأن الأمن قيمة ثابتة في الحياة ويجب المحافظة عليه.

نصائح

فيما ناقشت الهيئة العامة للغذاء والدواء ورشة بعنوان “التعامل الآمن مع مستلزمات التجميل وطرق الإبلاغ عنها” الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا من مستحضرات التجميل، وأبرز الممارسات والأخطاء الشائعة في التجميل، ونصائح عامة عند شراء مستلزمات التجميل والاستخدام الآمن لمنتجات التجميل ومنها: طريقة التخزين واختبار الحساسية والحرص على نظافة الأدوات قبل وبعد الاستخدام.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فتح باب التسجيل في برامج مشروع تأهيل...
السعودية اليوم

فتح باب التسجيل في برامج مشروع تأهيل...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي

وظائف
منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة...
الرياضة

منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة...

الرياضة
التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن
الرياضة

التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن

الرياضة
أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية...
السعودية اليوم

أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية...

السعودية اليوم
انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض
السعودية اليوم

انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض

السعودية اليوم
شرط يفصل أوناحي عن البريميرليج
الرياضة

شرط يفصل أوناحي عن البريميرليج

الرياضة
لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم
السعودية اليوم

لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم

السعودية اليوم