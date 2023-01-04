الادخار وتأمين الحاسوب وإسعاف الأطفال أبرز محاور ملتقى دراية اليوم

تواصلت فعاليات ملتقى دراية، الذي تنظمه جائزة الأميرة صيتة للتميز بالعمل الاجتماعي خلال الفترة من 3 إلى 5 يناير الجاري، بـ3 جلسات صباحية اليوم الأربعاء، تضمنت مهارات الادخار الشخصي، وتأمين أجهزة الحاسوب، والإسعافات النفسية الأولية للأطفال.

مهارات الادخار الشخصي

وتعرضت ورشة العمل الأولى لمهارات الادخار الشخصي التي تحدث فيها من بنك التنمية الاجتماعية: محمد الفراج، معوقات الادخار، ومنها: التضخم وقلة الوعي، وغياب التخطيط المالي، والاعتماد على القروض، وعدم وجود تنوع في مصادر الدخل وغيرها الكثير، وفرقت بين أنواع الادخار الشخصي والفرق بين المدخر والبخيل وأسباب الادخار الترفيه والتقاعد، المشاريع، السكن، الطوارئ.

تأمين أجهزة الحاسوب

وفي ورشة تأمين أجهزة الحاسوب، قدم المهندس فراس الدهيمان من جمعية الحوسبة السحابية نصائح من أجل إنترنت آمن، ومنها ضرورة استخدام الشخص لجهاز يملكه وعدم استخدامه الأجهزة المشتركة، وعدم الاتصال بأي شبكة إنترنت خارج المنزل، وتفعيل مسح السجلات بشكل تلقائي في حال إغلاق المتصفح.

وشرح الدهيمان للحضور كيفية التعامل مع المواقع كحذف ملفات التعقب، وسجل الأحداث من المتصفح، وعدم الدخول على صفحات التحذير للأعمار دون سن 18؛ لأنها مليئة بالفيروسات، وضرورة استخدام فلتر لتصفية المواد المؤذية الخاصة بالكبار.

وفي ورشة الإسعافات النفسية الأولية للأطفال، سلطت الدكتورة سارة هوساوي من مركز رعاية الصحة النفسية مايند الضوء على كيف يتعامل الطفل مع القلق والغضب والصدمات، وأهم طرق تعليم الطفل لشيء ما مثل اللعب والأغاني، مشددة على أولياء الأمور بضرورة تحويل المفاهيم المجردة إلى مفاهيم مرئية أو ملموسة عند توضيحها للطفل، وأخيرًا نصائح عامة وعرض تجارب واقعية وطرق علاجها.

سلامة الغذاء في المنزل

وخلال ورشة بعنوان سلامة الغذاء في المنزل قدمها الدكتور مشوح المشوح أكد فيها على أهمية سلامة الغذاء للتأكد من حصول الجسم على العناصر الغذائية التي يحتاجها، وأن سلامة الأغذية ليست فقط مقياسًا للوقاية من السيطرة على الأمراض ولكنها أيضًا ضرورة للسلامة الصحية ونمط حياة صحي، وقدم نصائح عامة لسلامة الأغذية وحمايتها من التسمم الغذائي، واستعرض الأمراض المنقولة بالغذاء والمشاكل الأخرى المتعلقة بالطعام، والطرق البسيطة التي يمكنك من خلالها التأكد من أنك تتناول طعامًا آمنًا.

المهددات الأمنية والفكرية

وتناول اللواء بسام عطية من رئاسة أمن الدولة في ورشة عمل بعنوان المهددات الأمنية والفكرية عن القطاعات الأمنية في الدولة، ومفهوم الأمن الوطني منذ عام 1947- وحتى عام 2000م، ومهددات، وعن مراحل صنع السياسة العامة، مبينًا أن الأمن الوطني يتكون من عدة أبعاد أساسية، تختلف قوة كل منها، باختلاف خصائص الدولة، موجهًا رسالته للحضور بأن الأمن قيمة ثابتة في الحياة ويجب المحافظة عليه.

نصائح

فيما ناقشت الهيئة العامة للغذاء والدواء ورشة بعنوان “التعامل الآمن مع مستلزمات التجميل وطرق الإبلاغ عنها” الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا من مستحضرات التجميل، وأبرز الممارسات والأخطاء الشائعة في التجميل، ونصائح عامة عند شراء مستلزمات التجميل والاستخدام الآمن لمنتجات التجميل ومنها: طريقة التخزين واختبار الحساسية والحرص على نظافة الأدوات قبل وبعد الاستخدام.