الادعاء الألماني: جماعة إرهابية حاولت اختطاف وزير الصحة وقتل حراسه

قال المدعي العام الألماني، اليوم الاثنين، إنه تم توجيه تهمة الخيانة العظمى ضد 5 أشخاص؛ لأنهم خططوا لخطف وزير الصحة، وكانوا مستعدين لقتله من أجل الإطاحة بالحكومة الألمانية.

وقال المدعي العام في بيان، إن المجموعة الإرهابية التي تشكلت في منتصف يناير 2022، حددت لنفسها هدف إشعال ظروف شبيهة بالحرب الأهلية في ألمانيا عن طريق العنف؛ على أمل الإطاحة بالحكومة والديمقراطية البرلمانية.

وكان الخمسة جميعهم رهن الاحتجاز منذ العام الماضي، عندما كشفت السلطات لأول مرة تفاصيل المؤامرة المزعومة، بحسب وكالة رويترز.

محاولة الانقلاب في ألمانيا

وفي العام الماضي، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أنه تم القبض على 25 شخصًا في مداهمات في أنحاء ألمانيا؛ للاشتباه في التآمر للانقلاب على الحكومة والإطاحة بها.

وقال التقرير إن مجموعة من الشخصيات العسكرية اليمينية المتطرفة والسابقة قد استعدت لاقتحام مبنى البرلمان المُسمى بـ الرايخستاغ والاستيلاء على السلطة.

حركة الرايخ المتطرفة

ومن بين المتآمرين أعضاء في حركة الرايخ المتطرفة والتي طالما كانت في مرمى أعين الشرطة الألمانية بسبب الهجمات العنيفة ونظريات المؤامرة العنصرية، كما أن هذه الحركة ترفض الاعتراف بالدولة الألمانية الحديثة.

وكان هناك مشتبه بهم آخرون يعتقدون أن بلادهم في أيدي الدولة العميقة، وهو مصطلح يُعرف أيضًا بحكومة الظل، ويعني وجود دولة سرية تحكم وأن المسؤولين الموجودين هم واجهة فقط.