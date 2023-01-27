الاستثمار في الأسهم والعقار أفضل من الذهب

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قال الخبير الاقتصادي، والمستشار المالي عاصم الرحيلي، اليوم الجمعة، إنه يختلف مع الكثيرين في أن الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار على المدى البعيد.
مالك وأعمالك |
ما هو أفضل سبل الاستثمار للفرد بهدف التوفير؟ #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/xgOzbzNMIr
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) January 27, 2023
جاء ذلك ردًا على تفاعلات المواطنين الذين عبروا عن أرائهم حول طريقة إدخار واستثمار أموالهم، حيث اتفقت أغلب الأراء على الاستثمار في الذهب وهناك من رجح الاستثمار في العقار فضلًا عن الإدخار الفردي.
وأوضح الرحيلي في لقاء مع برنامج ” في أسبوع” على قناة “إم بي سي” أن الذهب يتفاعل عكسيًا مع الأزمات حيث يرتفع سعره في تلك الفترات، وهو ما لامسه الجميع خلال فترة أزمة جائحة كورونا وكذلك الحرب في أوكرانيا، وهو ما دفع الناس للاعتقاد بأنه ملاذ أمن.
وأشار إلى أن الأصل هو النمو وليس الأزمات، لكنه واحد من الأصول الاستثمارية، التي من الممكن الاستثمار فيها، لافتاً إلى الاستثمار في الأسهم والعقار هما الأصل في النمو، فبالتالي هما الأفضل على المدى الطويل.