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تعيش تحت الرمال حتى 8 أشهر

الاستزراع المائي يوضح حقيقة فيديو سمكة الصحراء

2023-01-09 الساعة 6:46
الاستزراع المائي يوضح حقيقة فيديو سمكة الصحراء
المواطن - فريق التحرير

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كشف المهندس إبراهيم الزهراني، مدير الاستزراع المائي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، حقيقة مقطع الفيديو المتداول بشأن وجود سمكة تحت رمال الصحراء.

سبب وجودها

وقال الزهراني في تصريحات لبرنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن وجود الأسماك في الصحراء يرجع إلى سبب رئيسي هو وجود الأنهار والبحيرات الموسمية التي تتكون خلال فترة مواسم الأمطار والفيضانات، فهذه الأسماك تعيش في فترة تواجد مياه الأمطار.

وأضاف أنه عقب جفاف هذه البحيرات الموسمية تبدأ الأسماك بالاختباء والتحوصل داخل الطين خلال موسمي الصيف والخريف وتمتد أحيانًا إلى فترة 8 أشهر وتكون في المناطق شمال خط الاستواء.

خصائص مميزة

وحول خصائصها وتغذيتها، لفت الزهراني إلى أن هذه الأسماك تتغذى على الأسماك والقشريات والكائنات الصغيرة، وفي أثناء فترة تواجدها في البحيرات الموسمية تحاول جاهدة أن تتغذى وتستعيد نشاطها استعدادًا لفترة الجفاف للسنوات القادمة.

وأكد أن الله وهب هذه السمكة مادة لزجة موجودة على جسمها بشكل كثيف، وعندما تجف الأمطار وتقل تبدأ قرون الاستشعار الموجودة بفكها أن تعرف ذلك وتكوين كبسولة على الجسد عن طريق اختلاط المادة اللزجة مع الطين وتتحوصل داخل الطين.

وأشار الزهراني إلى أن فترة البيات الخاصة بهذه السمكة تحت الرمال تتراوح بين 3 إلى 8 أشهر، فلا تصل إلى سنوات نهائيًا، مثل الفترة التي تأخذها البرمائيات والزواحف.

ولفت إلى أن عملية تنفس هذه الأسماك تتم عن طريق الجلد وذلك عبر استخلاص الأكسجين من الماء والطين الذي تحوصلت فيه.

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