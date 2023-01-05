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خلال اجتماع في مكتبه بالرياض

الاقتصاد الدائري للكربون محور اجتماع وزير الطاقة ووزيرة التنمية المستدامة البحرينية

2023-01-05 الساعة 7:56
الاقتصاد الدائري للكربون محور اجتماع وزير الطاقة ووزيرة التنمية المستدامة البحرينية
المواطن - واس

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عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض، اجتماعًا مع وزيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين نور بنت علي الخليف.

الاقتصاد الدائري للكربون

وبحث الجانبان فرص ومجالات التعاون بين البلدين في تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، ومصالح البلدين المشتركة، وتطلعات قيادتيهما وشعبيهما الشقيقين.

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