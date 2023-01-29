الانتهاء من تنفيذ مشروعين للصرف الصحي برجال ألمع بتكلفة 40 مليون ريال

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الجنوبي الانتهاء من تنفيذ مشروعين لشبكات الصرف الصحي في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير بمرحلتيه الثانية والثالثة، بتكلفة إجمالية تزيد عن (40) مليون ريال.

توفير الخدمات

وأكدت الشركة أنها تهدف إلى زيادة نسبة التغطية، وتوفير خدمات الصرف الصحي، ورفع الضرر البيئي عن (8) أحياء بمحافظة رجال ألمع وتحسين ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالمحافظة.

تفاصيل المشروعين

وأوضحت أن المشروعين تضمنا تنفيذ خطوط وشبكات بلغت أطوالها الإجمالية أكثر من (42) كيلومتراً طولياً، حيث تم تنفيذ أكثر من (28) كم طولياً في المرحلة الثانية، فيما بلغت أطوال الشبكة المنفذة في المرحلة الثالثة أكثر من (14) كم طولياً.

ودعت الشركة العملاء في أحياء الجرف والمندر والرصعة والقران والشعبين وشصعة وضاحية وعثالف بمحافظة رجال ألمع للتقدم لطلب الخدمة والارتفاق بخدمة الصرف الصحي من خلال قنواتها الرقمية.