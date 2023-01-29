الانضباط توقف 3 لاعبين بنادي حقل 6 أشهر

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عقوباتها ضد نادي حقل، بسبب مباراة القريات ضمن منافسات بطولة أندية المملكة لدرجة الشباب تحت 19 عامًا “الدرجة الثانية”.

عقوبات ضد نادي حقل

ولعب نادي حقل ضد القريات، يوم الاثنين الماضي، في إياب ملحق دور الـ32 المؤهل للتصفيات، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، حيث أحرز الفريق الضيف التعادل في الوقت القاتل عند الدقيقة 92.

وقررت لجنة الانضباط، إيقاف ثلاثي نادي حقل، مشعل حماد العمراني، موسى عسيري وعبدالوهاب عطالله لمدة 6 أشهر، وعدم المشاركة في جميع المباريات الرسمية التي يحق لهم اللعب فيها، وألزمت كل منهم بدفع 20 ألف ريال.

وجاء قرار لجنة الانضباط ضد اللاعبين، بعد اعتدائهم على الحكم المساعد الثاني، وفقًا لما ورد في التقرير الإلحاقي لحكم مباراة نادي حقل ضد القريات، وذلك في قرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139 من اللائحة.

قبول احتجاج نادي نجمة جدة

كما أعلنت اللجنة عن قبول احتجاج نادي نجمة جدة ضد نادي عكاظ بإشراك الأخير لاعبتين غير مؤهلتين ببطاقتين مزورتين، وتعتبر الفريق خاسرًا؛ وإيقاف ريهام الثبيتي مديرة الفريق 14 يومًا وحرمان جمعان الخديدي رئيس نادي عكاظ من النشاط الرياضي عامين وتغريم النادي والرئيس 300 ألف ريال.