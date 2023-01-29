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بعد الاعتداء على الحكم المساعد الثاني

الانضباط توقف 3 لاعبين بنادي حقل 6 أشهر

2023-01-29 الساعة 2:20
الانضباط توقف 3 لاعبين بنادي حقل 6 أشهر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عقوباتها ضد نادي حقل، بسبب مباراة القريات ضمن منافسات بطولة أندية المملكة لدرجة الشباب تحت 19 عامًا “الدرجة الثانية”.

عقوبات ضد نادي حقل

ولعب نادي حقل ضد القريات، يوم الاثنين الماضي، في إياب ملحق دور الـ32 المؤهل للتصفيات، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، حيث أحرز الفريق الضيف التعادل في الوقت القاتل عند الدقيقة 92.

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مباراة نادي حقل والقريات
جانب من المباراة – المصدر @Haql_FC

وقررت لجنة الانضباط، إيقاف ثلاثي نادي حقل، مشعل حماد العمراني، موسى عسيري وعبدالوهاب عطالله لمدة 6 أشهر، وعدم المشاركة في جميع المباريات الرسمية التي يحق لهم اللعب فيها، وألزمت كل منهم بدفع 20 ألف ريال.

وجاء قرار لجنة الانضباط ضد اللاعبين، بعد اعتدائهم على الحكم المساعد الثاني، وفقًا لما ورد في التقرير الإلحاقي لحكم مباراة نادي حقل ضد القريات، وذلك في قرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139 من اللائحة.

مباراة نادي حقل والقريات
جانب من المباراة – المصدر @Haql_FC

قبول احتجاج نادي نجمة جدة

كما أعلنت اللجنة عن قبول احتجاج نادي نجمة جدة ضد نادي عكاظ بإشراك الأخير لاعبتين غير مؤهلتين ببطاقتين مزورتين، وتعتبر الفريق خاسرًا؛ وإيقاف ريهام الثبيتي مديرة الفريق 14 يومًا وحرمان جمعان الخديدي رئيس نادي عكاظ من النشاط الرياضي عامين وتغريم النادي والرئيس 300 ألف ريال.

لجنة الانضباط بـ الاتحاد السعودي
شعار لجنة الانضباط

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