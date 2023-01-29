الانضباط تُغرم الهلال 100 ألف ريال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن تغريم نادي الهلال، بسبب تصرف جماهيره في مباراة الفيحاء الماضية.

تغريم الهلال

وأشارت لجنة الانضباط إلى أن جماهير الهلال قامت برمي 18 علبة مياه تجاه مضمار الملعب، وإصابة مسؤولي مباراة الأزرق ضد الفيحاء، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المواجهة.

وأوضحت اللجنة في بيانها، أنه ثبت مخالفة جماهير الأزرق للمادة (52 – 2) من لائحة الانضباط والأخلاق، وتم إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك في قرار قابل للاستئناف.

الخسارة ضد الفيحاء

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء قد فاز على الأزرق بهدف دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.