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بسبب تصرف جماهيره ضد الفيحاء

الانضباط تُغرم الهلال 100 ألف ريال

2023-01-29 الساعة 2:00
الانضباط تُغرم الهلال 100 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن تغريم نادي الهلال، بسبب تصرف جماهيره في مباراة الفيحاء الماضية.

تغريم الهلال

وأشارت لجنة الانضباط إلى أن جماهير الهلال قامت برمي 18 علبة مياه تجاه مضمار الملعب، وإصابة مسؤولي مباراة الأزرق ضد الفيحاء، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المواجهة.

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وأوضحت اللجنة في بيانها، أنه ثبت مخالفة جماهير الأزرق للمادة (52 – 2) من لائحة الانضباط والأخلاق، وتم إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك في قرار قابل للاستئناف.

جماهير الهلال
جماهير الأزرق – المصدر @SaudiSuperCup

الخسارة ضد الفيحاء

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء قد فاز على الأزرق بهدف دون رد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

الفيحاء ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @SaudiSuperCup

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @Alfaihaclub

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