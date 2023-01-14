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ضمن منافسات الجولة الـ13

الباطن والاتحاد يتعادلان بالشوط الأول

2023-01-14 الساعة 5:16
الباطن والاتحاد يتعادلان بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى الشوط الأول من مباراة الباطن والاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تعادل الباطن والاتحاد

وبدأت مباراة الباطن والاتحاد المقامة على ملعب نادي الباطن بشكل سريع، وكاد العميد أن يهز الشباك بعد مرور 6 دقائق، حيث انفرد عبدالرزاق حمدالله بالمرمى، إلا أن كامبانيا تألق وتصدى لتسديدته.

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الباطن ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl

ونجح يوسف المزيريب في هز الشباك عند الدقيقة 22 من هجمة مرتدة سريعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وانتفض الاتحاد بحثًا عن تعديل النتيجة، وأطلق حمدالله تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجوار القائم.

الباطن والاتحاد في دوري روشن
جانب من المباراة – المصدر spl

واحتسب الحكم ركلة جزاء للعميد، وأشهر البطاقة الحمراء للاعب خوان سباستيان، في الوقت بدل الضائع، وسدد عبدالرزاق حمدالله ركلة الجزاء بنجاح، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الباطن والاتحاد بالتعادل بنتيجة 1/1.

الباطن والاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي، حيث يملك نقطتين فقط، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

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