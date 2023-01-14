الباطن والاتحاد يتعادلان بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الباطن والاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تعادل الباطن والاتحاد

وبدأت مباراة الباطن والاتحاد المقامة على ملعب نادي الباطن بشكل سريع، وكاد العميد أن يهز الشباك بعد مرور 6 دقائق، حيث انفرد عبدالرزاق حمدالله بالمرمى، إلا أن كامبانيا تألق وتصدى لتسديدته.

ونجح يوسف المزيريب في هز الشباك عند الدقيقة 22 من هجمة مرتدة سريعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وانتفض الاتحاد بحثًا عن تعديل النتيجة، وأطلق حمدالله تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجوار القائم.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للعميد، وأشهر البطاقة الحمراء للاعب خوان سباستيان، في الوقت بدل الضائع، وسدد عبدالرزاق حمدالله ركلة الجزاء بنجاح، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الباطن والاتحاد بالتعادل بنتيجة 1/1.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي، حيث يملك نقطتين فقط، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.