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ضمن منافسات دوري روشن

الباطن يستهدف الفوز الأول ضد العدالة

2023-01-19 الساعة 2:12
الباطن يستهدف الفوز الأول ضد العدالة
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لتحسين نتائجه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على العدالة.

مواجهة اليوم

ويلعب العدالة ضد الباطن عند الساعة 3:30 مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في افتتاح منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

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نادي العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 8 نقاط، فيما يتذيل الفريق السماوي الترتيب برصيد نقطتين.

الباطن
لاعبو الفريق السماوي – المصدر @albatinclub

الباطن يسعى للفوز

وتُعد مباراة العدالة ضد الباطن اليوم هي الأولى بين الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ما يحفز اللاعبين للظهور بشكل مميز تحقيق الفوز الأول، من أجل التقدم في جدول ترتيب البطولة.

العدالة
لاعبو العدالة – المصدر spl

وتتشابه ظروف الفريقين في دوري روشن السعودي، حيث حقق العدالة الفوز مرتين وتعادل مثلهما وخسر 9 مرات، وسجل 7 أهداف واستقبل 23 هدفًا، فيما تعادل الباطن مرتين وخسر 11 مرة، وأحرز 8 أهداف، واهتزت شباكه 36 مرة.

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 12 مباراة على أرضه ضمن منافسات دوري روشن السعودي، فيما يُعد السماوي الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز في البطولة هذا الموسم.

الباطن في دوري روشن
لاعبو الفريق السماوي – المصدر spl

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