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الباطن يعزز هجومه بضم رينزو لوبيز

2023-01-07 الساعة 2:23
الباطن يعزز هجومه بضم رينزو لوبيز
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الباطن، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المهاجم الأورووغوياني رينزو لوبيز، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي.

رينزو لوبيز ينضم للباطن

ونشر حساب نادي الباطن الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للترحيب بلاعبه الجديد رينزو لوبيز، وأعلن إنهاء إجراءات التوقيع معه، قادمًا من صفوف فريق سينترال كوردوبا الأرجنتيني.

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رينزو لوبيز
لوبيز – المصدر @albatinclub

ولم يكشف نادي الباطن مدة التعاقد مع رينزو لوبيز، ولكن تُشير التقارير إلى التوقيع معه لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية شراء عقده نهائيًا، بعد انتهاء منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ويتوقع أن تعمل إدارة نادي الباطن على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال الأيام المقبلة، أملًا في تحسين النتائج، والهروب من شبح الهبوط الذي يُلاحق السماوي هذا الموسم.

رينزو لوبيز
لوبيز

الباطن يُلاقي الفيحاء

على الجانب الآخر، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد الباطن على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، عند الساعة 3:30 مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفيحاء المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب برصيد نقطة واحدة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

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