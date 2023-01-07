Icon

سجين أمريكي يهرب من الشرطة وهو مكبل اليدين Icon الهلال يواجه أزمة قبل مونديال الأندية Icon كايلي جينر وترافيس سكوت يعلنان انفصالهما Icon أنشيلوتي: فياريال كان أفضل من الريال Icon وزارة الحج: التسجيل متاح لحجاج الداخل حتى السابع من ذي الحجة أو اكتمال العدد Icon على ذمة ديلي ميل: صندوق الاستثمارات العامة قد يشتري WWE Icon جلوبال تايمز: الصين بحاجة لرؤية السعودية لأجل مبادرة الحزام والطريق  Icon أمطار الباحة تزين حديقة سد الجنابين Icon نتائج الجولة الأولى ببطولة خليجي 25 Icon الهلال يفقد إيغالو لمدة 14 يومًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن مباريات دور المجموعات

البحرين تفتتح لقاءاتها بـ كأس الخليج بثنائية في الإمارات

2023-01-07 الساعة 6:43
البحرين تفتتح لقاءاتها بـ كأس الخليج بثنائية في الإمارات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قص منتخب البحرين، شريط مبارياته في بطولة كأس الخليج بتحقيق فوز ثمين على المنتخب الإماراتي بثنائية لهدف ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في خليجي 25.

البحرين تفوز بثنائية

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني نجح كميل الأسود في افتتاح النتيجة للمنتخب البحريني بالدقيقة الستين.

قد يهمّك أيضاً
Img

الأمطار تغلق طريق المعرش – الثمامية بحائل

Img

رونالدو ناطقًا باللغة العربية: أنا عالمي

وواصل المنتخب البحريني ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب جاسم الشيخ في الدقيقة الـ77.

وقلص منتخب الإمارات الفارق عبر اللاعب سيباستيان تاجليابو بالدقيقة التسعين.

وتُقام بعد قليل مباراة الكويت وقطر ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في خليجي 25.

وكانت مباريات أمس الجمعة، انتهت بتعادل المضيف منتخب العراق أمام منتخب عمان بدون أهداف، أما المنتخب السعودي ففاز على المنتخب اليمني بهدفين دون رد.

منتخب البحرين - كأس الخليج

افتتاح كأس الخليج

وشهد حفل افتتاح خليجي 25 أمس حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج لكرة القدم ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم.

منتخب البحرين - كأس الخليج

بجانب حضور ضيوف البطولة من رؤساء اتحادات وشخصيات رياضية وإعلامية والعديد من المسؤولين العراقيين وسفراء الدول الخليجية.

وجاءت قرعة كأس الخليج كالتالي؛ المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضم كلًا من؛ العراق، عمان واليمن، فيما يتواجد بالمجموعة الثانية، منتخب البحرين حامل اللقب، قطر، الإمارات والكويت.

ويُعد منتخب الكويت الأول لكرة القدم هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس الخليج، حيث حصد البطولة في أعوام؛ 1970، 1972، 1974، 1976، 1986، 1990، 1996، 1998 و2010، وحل وصيفًا في نسخة عام 1979.

البحرين والإمارات - كأس الخليج

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دلافين وبجع بين أغرب مقتنيات الملكة إليزابيث
غرائب

دلافين وبجع بين أغرب مقتنيات الملكة إليزابيث

غرائب
واتساب يقتبس ميزة جديدة من سناب شات
تكنولوجيا

واتساب يقتبس ميزة جديدة من سناب شات

تكنولوجيا
أمير تبوك يرعى انطلاق النسخة الرابعة من...
السعودية اليوم

أمير تبوك يرعى انطلاق النسخة الرابعة من...

السعودية اليوم
16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية
وظائف

16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية

وظائف
رفع درجة التنبيه لـ تحذير بالمدنية المنورة...
السعودية اليوم

رفع درجة التنبيه لـ تحذير بالمدنية المنورة...

السعودية اليوم
الزكاة تحدد معايير تطبيق الفوترة الإلكترونية في...
السعودية اليوم

الزكاة تحدد معايير تطبيق الفوترة الإلكترونية في...

السعودية اليوم
فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى...
آخر الاخبار

فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى...

آخر الاخبار
مفاجأة كبيرة تنتظر أسود الأطلس بتصنيف الفيفا
حصاد اليوم

مفاجأة كبيرة تنتظر أسود الأطلس بتصنيف الفيفا

حصاد اليوم