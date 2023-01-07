البحرين تفتتح لقاءاتها بـ كأس الخليج بثنائية في الإمارات

قص منتخب البحرين، شريط مبارياته في بطولة كأس الخليج بتحقيق فوز ثمين على المنتخب الإماراتي بثنائية لهدف ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في خليجي 25.

البحرين تفوز بثنائية

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني نجح كميل الأسود في افتتاح النتيجة للمنتخب البحريني بالدقيقة الستين.

وواصل المنتخب البحريني ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب جاسم الشيخ في الدقيقة الـ77.

وقلص منتخب الإمارات الفارق عبر اللاعب سيباستيان تاجليابو بالدقيقة التسعين.

وتُقام بعد قليل مباراة الكويت وقطر ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في خليجي 25.

وكانت مباريات أمس الجمعة، انتهت بتعادل المضيف منتخب العراق أمام منتخب عمان بدون أهداف، أما المنتخب السعودي ففاز على المنتخب اليمني بهدفين دون رد.

افتتاح كأس الخليج

وشهد حفل افتتاح خليجي 25 أمس حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج لكرة القدم ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم.

بجانب حضور ضيوف البطولة من رؤساء اتحادات وشخصيات رياضية وإعلامية والعديد من المسؤولين العراقيين وسفراء الدول الخليجية.

وجاءت قرعة كأس الخليج كالتالي؛ المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضم كلًا من؛ العراق، عمان واليمن، فيما يتواجد بالمجموعة الثانية، منتخب البحرين حامل اللقب، قطر، الإمارات والكويت.

ويُعد منتخب الكويت الأول لكرة القدم هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس الخليج، حيث حصد البطولة في أعوام؛ 1970، 1972، 1974، 1976، 1986، 1990، 1996، 1998 و2010، وحل وصيفًا في نسخة عام 1979.