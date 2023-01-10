البحرين تهزم قطر وتعبر لنصف نهائي كأس الخليج

حقق منتخب البحرين فوزًا مهمًا على المنتخب القطري بنتيجة هدفين لهدف، ليعبر إلى نصف نهائي كأس الخليج 25 المقامة حاليًا في مدينة البصرة العراقية.

وكان منتخب قطر بادر بالتسجيل، محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب أحمد عبدالمتعال في الدقيقة الـ35 من ضربة رأسية.

البحرين لنصف نهائي كأس الخليج

وفي الشوط الثاني، كثف منتخب البحرين من هجماته ليُحرز الهدف الأول عبر اللاعب محمد البياتي لاعب قطر بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ73، ثم في الدقيقة الـ90 سجل المنتخب البحريني الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالله هلال من ركلة جزاء.

وأصبح رصيد منتخب البحرين بعد الفوز 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية ليتأهل لنصف نهائي البطولة، بينما تجمد رصيد منتخب قطر عند 3 نقاط.

وكانت مباريات الجولة الثانية من بطولة خليجي 25 بدأت أمس الاثنين، بفوز عُمان على اليمن بنتيجة 3-2، وفوز المنتخب العراقي على المنتخب السعودي بثنائية دون رد.

بينما فاز المنتخب الكويتي اليوم على المنتخب الإماراتي بهدف دون رد.

وتُختتم منافسات دور المجموعات يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث يلعب منتخبا العراق واليمن يوم الخميس في السادسة مساءً بتوقيت المملكة، وفي نفس اليوم والتوقيت يلعب منتخبا السعودية وعُمان.

أما في يوم الجمعة فيلعب منتخبا البحرين والكويت ومنتخبا قطر والإمارات في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة.