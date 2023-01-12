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أولى الوجهات السياحية السعودية المنضمة

البحر الأحمر الدولية تنضم لشبكة Serandipians الحصرية الفاخرة

2023-01-12 الساعة 2:49
البحر الأحمر الدولية تنضم لشبكة Serandipians الحصرية الفاخرة
المواطن - واس

أعلنت شركة “البحر الأحمر الدولية” اليوم، الخميس، انضمام وجهتها الرئيسية الواقعة على ساحل البحر الأحمر إلى شبكة Serandipians التي تضم مجموعة منتقاة من نخبة الجهات المعنية بمجال السفر والسياحة الفاخرة.

أولى الوجهات السياحية

وأصبحت وجهة “البحر الأحمر” بهذا الإعلان من أولى الوجهات السياحية السعودية التي تنضم إلى شبكة Serandipians، كما تعد بذلك من إحدى الوجهات القليلة على مستوى العالم التي نجحت في تحقيق هذه الخطوة قبل افتتاحها الرسمي.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية جون باغانو، أن الانضمام لشبكة Serandipians سيتيح للشركة إبراز الوجهة السياحية المتجددة للعالم ، ونهجها في التطوير المسؤول القائم على مفهوم الاستدامة من خلال إثراء الموارد الطبيعية وتعزيز البيئة, بالإضافة إلى الترويج لعروض الوجهة و إمكانية الوصول إلى قائمة فريدة من وكلاء السفر والمصممين والموردين الرائدين على مستوى العالم.

وأضاف باغانو أن الشركة سبق وأن أعلنت عن انضمام 13 علامة من نخب علامات الضيافة التجارية العالمية لقائمة مشغلي وجهة “البحر الأحمر”، بما في ذلك “محمية الريتز- كارلتون ” و منتجعات “ميرافال” اللتان تسجلان أول حضور لهما في منطقة الشرق الأوسط, إلى جانب قائمة الفنادق الفاخرة والرائدة عالمياً، حيث سيحظى زوار وجهة “البحر الأحمر” بتجربة سياحية لم يسبق لها مثيل, كما سيكون بانتظار زوار الوجهة قائمة من أرقى المطاعم العالمية الرفيعة المستوى، وقائمة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتاريخية فضلاً عن الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الرحلات الخارجية للاستمتاع بتأمل النجوم في سماء الوجهة ، والأنشطة الرياضية الممتعة كالغوص وركوب الخيل والمشي لمسافات طويلة.

استقطاب المسافرين

من جانبها، قالت مدير إدارة الشراكات والعلاقات الإعلامية في شبكة “Serandipians” ديانا نوبر: سنعمل مع وجهة “البحر الأحمر” من خلال شبكتنا الواسعة من نخبة الشركات في مجال السياحة الفاخرة لاستقطاب المسافرين من شتى بقاع العالم للاستمتاع بجمال هذه المنطقة الخلّاب، بالإضافة لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة الدولية.

وأكدت قبل افتتاحها عن التزامها بتوفير مرافق وخدمات عالمية المستوى فضلاً عن قائمتها الفريدة من أرقى علامات الضيافة العالمية من فئة الخمس نجوم والتي تجمعنا بمعظمها شراكات قائمة بالفعل، والتي يمثل تواجدها في وجهة “البحر الأحمر” الأول من نوعه في المملكة , مشيرةً إلى أن اختيار الشبكة وقع على وجهة “البحر الأحمر” تحديداً للانضمام لنخبة قائمة عملائها, نظراً لأهدافها الطموحة التي تسعى لتحقيقها في تقديم خدمات استثنائية ورائدة للإقامة في واحدة من أجمل بقاع الأرض والواقعة على امتداد الساحل الغربي للمملكة.

يذكر أن وجهة “البحر الأحمر” يتم تطويرها لتصبح المشروع السياحي المتجدد والأكثر طموحاً على مستوى العالم, وعلى مساحة 28 ألف كيلومتراً مربعاً من الأراضي البكر والمياه الفيروزية، التي تحتضن أكثر من 90 جزيرة ، وكثباناً رملية، وأودية جبلية، وبراكين خامدة، وصحاري، ومعالم ثقافية وتراثية, وقد قطعت الوجهة بالفعل أشواطاً طويلة ويسير العمل وفق الجدول الزمني المحدد لاستقبال أوائل الزوار في عام 2023, مع افتتاح أولى الفنادق, وستكتمل المرحلة الأولى من الوجهة والتي تضم 16 فندقاً في عام 2024, و عند اكتمال وجهة “البحر الأحمر” ستضم 50 منتجعاً، وتوفر 8000 غرفة فندقية وأكثر من 1000 عقار سكني عبر 22 جزيرة و ستة مواقع داخلية, كما ستشمل الوجهة مطاراً دولياً، ومرسى فاخراً، وملعباً للجولف ومرافق ترفيهية وللبيع بالتجزئة.

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