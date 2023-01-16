البرتقال الأحمر يعالج أمراض القلب والأوعية الدموية

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يحتوي البرتقال الأحمر على فوائد صحية جمّة؛ حيث إنه غني بالفيتامينات مثل B وC، والمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم، بالإضافة إلى حمض الفوليك.
وأفاد المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا، أن البرتقال الأحمر يشتمل على مادة “الأنثوسيانين”، التي تعمل على حماية الخلايا، كما أنها تمتاز بتأثير مثبط للالتهابات.
كذلك تعمل مادة “الأنثوسيانين” على تحسين سريان الدم وتقوية الجهاز القلبي الوعائي وبالتالي يكافح أمراض القلب والأوعية الدموية، فضلًا عن أنها تساعد على ضبط قيم ضغط الدم، وفق المركز الألماني.
من المعروف أن البرتقال الأحمر هو نوع من أنواع البرتقال الذي ظهر لأول مرة في إيطاليا، ويمتاز هذا النوع من البرتقال بطعمه الحلو ولونه الأحمر، بالإضافة إلى فوائده الصحية العديدة.