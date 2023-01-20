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انخفاض الحرارة يرتبط بخطر جلطات القلب

البرد وراء ارتفاع حالات الإصابة بجلطات القلب

2023-01-20 الساعة 6:24
البرد وراء ارتفاع حالات الإصابة بجلطات القلب
المواطن - فريق التحرير

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أشار استشاري القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إلى حقيقة علمية بشأن زيادة حالات الإصابة بجلطات القلب خلال فصل الشتاء.

وقال النمر، في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الجمعة: إنه لوحظ أثناء فصل الشتاء زيادة في جلطات القلب، ففي دراسة كندية اتضح أن كل 10 درجات انخفاض في درجة حرارة الجو ترتبط بزيادة نسبة 7 ٪ خطر جلطات القلب.

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أهمية التدفئة

وأضاف: اهتموا بتدفئة كبار السن ومرضى السكري والضغط وقصور الكلى بالذات في ساعات الفجر الأولى.

ولفت استشاري القلب إلى أنه عدم التحكم بالضغط لفترة طويلة سيؤذي ٣ مواقع حساسة في جسم الإنسان: الدماغ، القلب، الكلى.

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