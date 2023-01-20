البرد وراء ارتفاع حالات الإصابة بجلطات القلب العثور على أكبر ضفدع في العالم مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن البيئي الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في الرائد 52 تحفة فنية تنتظركم في مزاد السيارات بـ إيماجينيشن بارك رجل يعثر على 5000 دولار في ساندوتش من ماكدونالدز ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفي فرنسا تلحق ببريطانيا في سلسلة الإضرابات المتواصلة بلاغ عن مفقود في المدينة المنورة سلسلة الإضرابات المتواصلة تهدد بريطانيا
أشار استشاري القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إلى حقيقة علمية بشأن زيادة حالات الإصابة بجلطات القلب خلال فصل الشتاء.
وقال النمر، في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الجمعة: إنه لوحظ أثناء فصل الشتاء زيادة في جلطات القلب، ففي دراسة كندية اتضح أن كل 10 درجات انخفاض في درجة حرارة الجو ترتبط بزيادة نسبة 7 ٪ خطر جلطات القلب.
وأضاف: اهتموا بتدفئة كبار السن ومرضى السكري والضغط وقصور الكلى بالذات في ساعات الفجر الأولى.
ولفت استشاري القلب إلى أنه عدم التحكم بالضغط لفترة طويلة سيؤذي ٣ مواقع حساسة في جسم الإنسان: الدماغ، القلب، الكلى.