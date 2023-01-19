البرلمان الأوروبي يصوت لصالح قرار تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

صوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس لصالح قرار لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، بحسب ما ذكرت سكاي نيوز في خبر عاجل لها.

في حالة التصنيف

وفي حالة تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية فسيترتب على ذلك توصيف الانتماء له وحضور اجتماعاته وحمل شعاره في الأماكن العامة بأنه جريمة جنائية.

وتشهد إيران منذ منتصف سبتمبر احتجاجات عارمة إثر مقتل الشابة مهسا أميني (22 عامًا) بعد 3 أيام من توقيفها على يد شرطة الأخلاق بطهران، وهي الاحتجاجات التي قابلتها السلطات الإيرانية بقمع شديد، لعب فيه الحرس الثوري دورًا كبيرًا.