البرلمان العربي يدين تمزيق المصحف الشريف بهولندا: تحدٍ سافر

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أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بشدة إقدام أحد المتطرفين في هولندا على تمزيق نسخة من المصحف الشريف، محذراً من خطورة مثل هذه الأفعال كونها تؤجج مشاعر العنف والكراهية وتستفز ملايين المسلمين حول العالم، كما أنها تشكّل تحدياً سافراً للعالم الإسلامي وتتنافى مع قواعد حقوق الإنسان الدولية.
ودعا رئيس البرلمان العربي في بيان أصدره اليوم المجتمع الدولي للتصدي لهذه الظواهر والأفعال المشينة حفاظاً على الأمن والاستقرار الدوليين واحترام عقائد الآخرين، وضرورة العمل على وضع حد لهؤلاء المتطرفين الخارجين عن القانون، ومحاسبتهم منعًا لتكرار مثل هذه الأمور، وفقًا لـ وام.