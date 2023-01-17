البنك الأهلي يوصي بزيادة رأس المال إلى 60 مليار ريال

أعلن البنك الأهلي السعودي صدور قرار مجلس الإدارة بالتمرير بالتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال البنك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك من خلال رسملة 15,220 مليون ريال من الأرباح المبقاة وذلك تقريبا بمنح 1 سهم لكل 3 أسهم مملوكة.

زيادة رأس المال

وبذلك يكون رأس المال قبل الزيادة 44,780,000,000، وبعد الزيادة يصل رأس المال إلى 60,000,000,000، ونسبة الزيادة في رأس المال 33.99%.

توزيع الأرباح

كما أعلن البنك الأهلي السعودي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م

وبلغ إجمالي المبلغ الموزع 2,686,800,000 ‬ ريال سعودي، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 4,478,000,000 سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.60 ريال بعد خصم الزكاة.