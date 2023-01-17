البنك الأهلي يوصي بزيادة رأس المال إلى 60 مليار ريال مشاركة نوعية لـ المائدة السعودية بمدينة ليون الفرنسية تركي آل الشيخ: إغلاق مزاد تذكرة فوق الخيال مساءً وظائف بالهيئة السعودية للمقاولين اليوم.. بدء تطبيق ثاني مراحل برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالرياض المستشفى التخصصي يوفر 175 وظيفة في 3 مدن لحظة تساقط الثلوج على جبل اللوز في نيوم توقعات باستمرار الحالة الممطرة للمساء وبداية موجة البرد الخامسة يوتيوب يحصل على ميزة مجانية لعرض القنوات التلفزيونية الجدعان يتوقع انخفاض التضخم في السعودية إلى نحو 2.5 – 2.6%
أعلن البنك الأهلي السعودي صدور قرار مجلس الإدارة بالتمرير بالتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال البنك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك من خلال رسملة 15,220 مليون ريال من الأرباح المبقاة وذلك تقريبا بمنح 1 سهم لكل 3 أسهم مملوكة.
وبذلك يكون رأس المال قبل الزيادة 44,780,000,000، وبعد الزيادة يصل رأس المال إلى 60,000,000,000، ونسبة الزيادة في رأس المال 33.99%.
كما أعلن البنك الأهلي السعودي عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م
وبلغ إجمالي المبلغ الموزع 2,686,800,000 ريال سعودي، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 4,478,000,000 سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.60 ريال بعد خصم الزكاة.