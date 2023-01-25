الإطاحة بعدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة ونقل مخالفين الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين لغير المحصنين البنك السعودي البريطاني ساب يعلن بدء التسجيل في برنامج تمهير الإسكان قضية استراتيجية وتعزيز الرقابة على السوق العقاري مطلب قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم الأصحاء بالمرض 113 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال نوفمبر 2022 مشاهد لجريان وتدفق السيول شرق تمير جازان الأعلى حرارة وطريف والقريات الأدنى بـ 5 مئوية التأمينات: 6 حالات لصرف معاش ساند للمستبعدين من العمل توقعات بحالة مطرية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق
أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) بدء التسجيل في برنامج (تمهير) بالرياض وجدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- المالية.
2- علوم الحاسب.
3- نظم المعلومات الإدارية.
4- الهندسة الصناعية.
1- سعودي الجنسية.
2- تنطبق عليه شروط برنامج تمهير.
3- لغة إنجليزية.
المكافآت الشهرية والمزايا:
1- لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهرياً.
2- لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.
3- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
4- دورات تدريبية إلكترونية.
5- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.
– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/03هـ الموافق 2023/01/25م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- برنامج تمهير (الرياض):
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2- برنامج تمهير (جدة):
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