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يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

البنك السعودي البريطاني ساب يعلن بدء التسجيل في برنامج تمهير

2023-01-25 الساعة 11:37
البنك السعودي البريطاني ساب يعلن بدء التسجيل في برنامج تمهير
المواطن - الرياض

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أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) بدء التسجيل في برنامج (تمهير) بالرياض وجدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

1- المالية.
2- علوم الحاسب.
3- نظم المعلومات الإدارية.
4- الهندسة الصناعية.

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الشروط العامة:

1- سعودي الجنسية.
2- تنطبق عليه شروط برنامج تمهير.
3- لغة إنجليزية.

المكافآت الشهرية والمزايا:

1- لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهرياً.
2- لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.
3- تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
4- دورات تدريبية إلكترونية.
5- شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/03هـ الموافق 2023/01/25م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- برنامج تمهير (الرياض):
اضغط هنا

2- برنامج تمهير (جدة):
اضغط هنا

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