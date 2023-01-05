البنك السعودي البريطاني يعلن عن فرص تدريب عبر تمهير

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أعلن البنك السعودي البريطاني “SABB”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن فرص تدريب على رأس العمل، ضمن برنامج (تمهير) برعاية صندوق (هدف)، للعمل في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
مزايا تمهير:
عن تمهير:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 يناير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).