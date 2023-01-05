البنك السعودي البريطاني يعلن عن فرص تدريب عبر تمهير

أعلن البنك السعودي البريطاني “SABB”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن فرص تدريب على رأس العمل، ضمن برنامج (تمهير) برعاية صندوق (هدف)، للعمل في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى التدريبي: