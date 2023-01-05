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للعمل في عددٍ من التخصصات

البنك السعودي البريطاني يعلن عن فرص تدريب عبر تمهير

2023-01-05 الساعة 11:27
البنك السعودي البريطاني يعلن عن فرص تدريب عبر تمهير
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك السعودي البريطاني “SABB”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن فرص تدريب على رأس العمل، ضمن برنامج (تمهير) برعاية صندوق (هدف)، للعمل في عددٍ من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى التدريبي:

  • مسؤول الموارد البشرية – (تمهير).
الشروط العامة:
  •  ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
  • ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.
  • أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى
  • أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

مزايا تمهير:

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    • إعداد وتطوير الخريجين والخريجات السعوديين، وتزويدهم بالكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة.
    • زيادة معدل توافر فرص التوظيف وإمكانية الوصول إليها.
    • شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسارًا تدريبيًا من «تمهير».
    • حقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب.
    • مكافأة مالية شهرياً، يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

عن تمهير:

  • هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

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