البيت الأبيض: تفتيش منزل بايدن تم طواعية

ذكر البيت الأبيض، أن وزارة العدل فتشت منزل الرئيس، جو بايدن، يوم الجمعة الماضية، بعد عرض طوعي واستباقي قدمه محاميه الشخصي إلى الوزارة.

عملية تفتيش

وقال بوب باور، محامي الرئيس في بيان، إن عملية تفتيش جديدة لمنزل بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير تمخضت عن العثور على ست مواد أخرى، بما في ذلك وثائق تحمل علامات تصنيف.

وأضاف باور أن بعض الوثائق السرية والمواد المحيطة ترجع إلى فترة ولاية بايدن في مجلس الشيوخ، حيث مثل ولاية ديلاوير من 1973 إلى 2009. وأردف أن وثائق أخرى كانت من فترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما من 2009 حتى 2017، وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

عرض طوعي

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز: كان هذا عرضاً طوعياً واستباقياً من المحامين الشخصيين للرئيس إلى وزارة العدل للوصول إلى المنزل.

ورفض سامز تقديم تفاصيل أكثر عن المحتوى الدقيق للمواد المأخوذة من منزل ويلمنغتون. وقال البيت الأبيض إن بايدن كان يحاط علماً بما يجري خلال هذه العملية.

وثائق سرية

وكانت قوات الأمن بأمريكا أعلنت العثور على وثائق سرية للغاية تخص الرئيس جو بايدن في منزل سابق له ويعود إلى الفترة التي شغل فيها منصب نائب الرئيس أثناء حكم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك حسين أوباما.

كما أعلن البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية أن الجمهوريين ينظمون مسرحية سياسية خلال التحقيق في وثائق الرئيس الأمريكي جو بايدن السرية، موضحًا أنه سيكون هناك تعاون للتحقيق بشأن وثائق بايدن السرية بنية حسنة، مع التأكيد أنه لا يوجد سجل زيارة لبيت بايدن السابق.