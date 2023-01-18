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تسبب الحادث بمقتل 3 أشخاص

البيت الأبيض: سبب تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني غير معلوم

2023-01-18 الساعة 9:30
البيت الأبيض: سبب تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني غير معلوم
المواطن - فريق التحرير

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كشف البيت الأبيض أن سبب تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني غير واضح حتى الآن.

مقتل ثلاثة أشخاص

وأسفر تحطم مروحية عن مقتل ثلاث شخصيات رئيسية في وزارة الداخلية الأوكرانية قرب روضة أطفال في ضاحية شرقي العاصمة كييف.

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وتوفي وزير الداخلية دنيس موناستيرسكي، البالغ من العمر 42 عامًا، ومساعده الأول، يفين ينين، والمسؤول في وزارة الداخلية، يوري لوبكوفيتش.

وأفادت السلطات أن 14 شخصًا، من بينهم طفل، لقوا حتفهم عندما سقطت المروحية في بروفاري حوالي الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي، 06:30 بتوقيت غرينتش.

ولا مؤشرات على أن تحطم المروحية قد يعدو كونه حادثاً، بالرغم من تحميل بعض الشهود المسؤولية للحرب الروسية على البلاد.

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