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تعليقًا على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

البيت الأبيض: لن نقبل بإجراءات تهدد الوضع الراهن بالقدس

2023-01-04 الساعة 1:58
البيت الأبيض: لن نقبل بإجراءات تهدد الوضع الراهن بالقدس
المواطن - فريق التحرير

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أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أنه لن يقبل بإجراءات أحادية الجانب تهدد الوضع الراهن في مدينة القدس، تعليقًا على اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير المسجد الأقصى في وقت سابق اليوم.

التفاصيل

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: “تقف الولايات المتحدة بحزم مع الحفاظ على الوضع الراهن الخاص بالأماكن المقدسة في القدس”.

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وأردفت: لن نقبل بأي إجراءات أحادية تهدد الوضع الراهن في القدس.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، ذهب في السياق نفسه، وصرح في وقت سابق بأن بلاده أجرت اتصالات مباشرة مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن اقتحام بن غفير للأقصى.

وقال: أستطيع التأكيد أننا اجرينا اتصالات مباشرة مع مكتب نتنياهو وكنا واضحين في موفقنا.

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