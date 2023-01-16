التأشيرة والإقامة النظامية شرطا أداء مناسك الحج

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أوضحت وزارة الحج والعمرة، أن التأشيرة والإقامة شرطان أساسيان لأداء مناسك الحج.
جاء ذلك خلال الرد على استفسارات أحد المواطنين على حساب العناية بالمستفيدين عبر موقع تويتر، حيث قال: لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة.
في وقت سابق، أكدت وزارة الحج والعمرة، أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يومًا ولا يمكن تمديدها.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات المواطنين بشأن تقليص مدة الإقامة للقادمين بتأشيرة العمرة لأقل من شهر.
وأتاحت وزارة الحج والعمرة بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن.
وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.