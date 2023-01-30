التأمينات توضح مهلة تسجيل المشترك السعودي بعد العقد

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، مع استفسارات المواطنين بشأن التسجيل في التأمينات بعد الموافقة على العقد في منصة قوى.
وجاء الرد عبر خدمة العناية بالعملاء على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، بأن التسجيل إلزامي في التأمينات الاجتماعية من خلال صاحب العمل في حال وجود علاقة عمل، لافتة إلى أن آخر مهلة لتسجيل المشترك السعودي هو نهاية شهر الالتحاق.
وفي وقت سابق، أوضحت التأمينات أن معاش ساند يتم صرفه لمن ترك العمل بدون إرادته مع توفر الشروط التالية للمشترك وفقًا للمادة الثامنة والعاشرة من النظام.
1ـ الإفلاس، في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة
2ـ فصل بموجب المادة (77)، عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.
3ـ إنهاء النشاط، عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائياً.
4ـ انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل، إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.
5ـ الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل.
6ـ إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل.