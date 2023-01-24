Icon

التأمينات: شرط مهم للتقاعد قبل سن الـ 60 Icon الملك سلمان يصدر أمرًا بترقية وتعيين 51 قاضيًا بديوان المظالم Icon الأهلي ينتزع صدارة دوري يلو بثلاثية في الجبلين Icon منفذو جرائم تحرش وسرقة ومخدرات في قبضة الأمن Icon بريطاني يخلع أسنانه بكماشة بنفسه بسبب الغلاء Icon تطوير الإدارة اللوجستية أبرز توصيات الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج Icon طاهٍ غاضب يطلق 20 صرصورًا في مطبخ مطعم Icon الرياض تستضيف لجنة التراث العالمي لأول مرة Icon جماهير الزمالك تُهاجم فيريرا واللاعبين Icon أغرب عملية سرقة في 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إضافة مدة اعتبارية

التأمينات: شرط مهم للتقاعد قبل سن الـ 60

2023-01-24 الساعة 10:18
التأمينات: شرط مهم للتقاعد قبل سن الـ 60
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شرطًا هامًّا للتقاعد قبل بلوغ سن الستين.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة على موقع تويتر، حيث قال الحساب: يحق للمشترك التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر 120 شهر اشتراك أو 60 شهرًا كحد أدنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة اعتبارية، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين.

قد يهمّك أيضاً
Img

مباراة واحدة السبت في دوري روشن

Img

لوكا مودريتش يرفض التجديد لـ ريال مدريد

حالات المعاش قبل وبعد الـ 60

في وقت سابق، أوضحت المؤسسة حالات تسجيل المشترك قبل أو بعد بلوغه عمر الـ 60 عامًا.

ونشرت خدمة العناية بالعملاء إنفوجراف يوضح الحالات التي يمكن من خلالها تسجيل مشترك سعودي في منشأة قطاع خاص قبل بلوغ عمر الستين أو بعده.

أقل من 60 عامًا

وأوضحت المؤسسة أنه لا يمكن للمشترك الذي عمره أقل من 60 عامًا ويعمل كموظف حكومي خاضع لنظام التقاعد أن يسجل في التأمينات، بينما يسمح لغير الموظفين الحكوميين الذين لديهم معاش تقاعد مبكر بأن يقوموا بإيقاف المعاش، والتسجيل في تأمينات المعاشات، وتأمين الأخطار المهنية، تأمين التعطل عن العمل إذا كان أقل من 59 عامًا.

وأشارت إلى أنه إذا كان الفرد ليس موظفًا حكوميًّا وليس له معاش تقاعد مبكر، فيمكن التسجيل في تأمينات المعاشات، وتأمين الأخطار المهنية، تأمين التعطل عن العمل إذا كان أقل من 59 عامًا.

أكثر من 60 عامًا

وأكدت أن من يتعدى عمره 60 عامًا يمكن له التسجيل في تأمين الأخطار المهنية إذا لم يكن لديه مدة اشتراك سابقة، ولديه مدة اشتراك سابقة استلم عنها تعويض دفعة واحدة، كما يمكن لمن لديه اشتراك لم يستلم عنها تعويضًا أن يسجل تأمينات المعاشات، وتأمين الأخطار المهنية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!
السعودية اليوم

وصفت لزوجها فتاة فتزوجها عليها!

السعودية اليوم
موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير
السعودية اليوم

موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير

السعودية اليوم
بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...
تقارير

بلومبيرغ: السعودية تستعد لإزاحة الهند من على...

تقارير
توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض الحرارة بعدة مناطق.. ارتدوا الملابس...

السعودية اليوم
نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...
السعودية اليوم

نسك تستهدف تغطية 95% من لغات المسلمون...

السعودية اليوم
سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين
العالم

سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين

العالم
مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...
السعودية اليوم

مستكشف بريطاني: حظينا بكرم الضيافة السعودية وحسن...

السعودية اليوم
قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...
الرياضة

قائمة الهلال والنصر لمواجهة ‎باريس سان جيرمان...

الرياضة