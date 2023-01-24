التأمينات: شرط مهم للتقاعد قبل سن الـ 60

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شرطًا هامًّا للتقاعد قبل بلوغ سن الستين.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة على موقع تويتر، حيث قال الحساب: يحق للمشترك التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر 120 شهر اشتراك أو 60 شهرًا كحد أدنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة اعتبارية، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين.

حالات المعاش قبل وبعد الـ 60

في وقت سابق، أوضحت المؤسسة حالات تسجيل المشترك قبل أو بعد بلوغه عمر الـ 60 عامًا.

ونشرت خدمة العناية بالعملاء إنفوجراف يوضح الحالات التي يمكن من خلالها تسجيل مشترك سعودي في منشأة قطاع خاص قبل بلوغ عمر الستين أو بعده.

أقل من 60 عامًا

وأوضحت المؤسسة أنه لا يمكن للمشترك الذي عمره أقل من 60 عامًا ويعمل كموظف حكومي خاضع لنظام التقاعد أن يسجل في التأمينات، بينما يسمح لغير الموظفين الحكوميين الذين لديهم معاش تقاعد مبكر بأن يقوموا بإيقاف المعاش، والتسجيل في تأمينات المعاشات، وتأمين الأخطار المهنية، تأمين التعطل عن العمل إذا كان أقل من 59 عامًا.

وأشارت إلى أنه إذا كان الفرد ليس موظفًا حكوميًّا وليس له معاش تقاعد مبكر، فيمكن التسجيل في تأمينات المعاشات، وتأمين الأخطار المهنية، تأمين التعطل عن العمل إذا كان أقل من 59 عامًا.

أكثر من 60 عامًا

وأكدت أن من يتعدى عمره 60 عامًا يمكن له التسجيل في تأمين الأخطار المهنية إذا لم يكن لديه مدة اشتراك سابقة، ولديه مدة اشتراك سابقة استلم عنها تعويض دفعة واحدة، كما يمكن لمن لديه اشتراك لم يستلم عنها تعويضًا أن يسجل تأمينات المعاشات، وتأمين الأخطار المهنية.