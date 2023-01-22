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النظام سيحدد الأجر بشكل آلي ابتداءً من 1 فبراير

التأمينات الاجتماعية لأصحاب العمل: حدثوا بيانات أجور غير السعوديين

2023-01-22 الساعة 9:00
التأمينات الاجتماعية لأصحاب العمل: حدثوا بيانات أجور غير السعوديين
المواطن - واس

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بيّنت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية أن خدمة تسجيل المشتركين غير السعوديين تقدم استباقياً لأصحاب العمل فور دخول المشترك للمملكة العربية السعودية، مؤكدة على أصحاب العمل أهمية المبادرة لاستكمال الإجراءات من خلال إدخال بيانات الأجور الفعلية عبر الخدمات الإلكترونية.

النظام سيحدد الأجر بشكل آلي

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن تسجيل المشترك وفق الأجر الفعلي يأتي للحفاظ على حقوق طرفي العلاقة التعاقدية (المشترك وصاحب العمل) وفق الأجر الصحيح المتفق عليه بين الطرفين، وفي حال عدم قيام صاحب العمل باستكمال الإجراءات وتحديد الأجر الفعلي فإن النظام سوف يحدد أجر المشترك بشكل آلي وفق متوسط الأجر المعتمد للمنشآت ابتداءً من 1 فبراير 2023م.

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وبينت أنه يمكن لأصحاب العمل استكمال الإجراءات عبر منصة “تأميناتي أعمال” من خلال الدخول على حساب المنشأة واستكمال المعاملة بشكل إلكتروني بالكامل وتقديم الطلب.

للتمتع بمزايا المنافع التأمينية

وأكدت المؤسسة على أن دعوتها لأصحاب العمل بالمبادرة لاستكمال بيانات تسجيل المشتركين غير السعوديين يأتي حرصاً منها على تسجيل المشتركين طبقاً للأجر الفعلي لحفظ الحقوق التأمينية للمشتركين وأصحاب العمل، وضمان دقة بيانات الأجر الفعلي المسجل في أنظمة المؤسسة للتمتع بمزايا المنافع والحماية التأمينية.

الجدير بالذكر أن التأمينات الاجتماعية وفرت حزمة متطورة من الخدمات الإلكترونية مكنت العملاء من أصحاب عمل ومشتركين ومتقاعدين من تنفيذ كافة الخدمات عبر قنوات الخدمة الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة كالموقع الإلكتروني، و”المحادثة الفورية “وخدمة “الزيارة الافتراضية”، والتي تمّكن العميل من مقابلة ممثل خدمة العملاء والتواصل معه افتراضياً ورفع الطلبات والمستندات وإنجاز معاملته إلكترونياً في بيئة رقمية متطورة وبأعلى معايير الأمان والموثوقية.

 

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