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التأمينات: 11 خطوة لإنهاء نشاط منشأة غير مسجلة مُسبقًا

2023-01-20 الساعة 7:53
التأمينات: 11 خطوة لإنهاء نشاط منشأة غير مسجلة مُسبقًا
المواطن - فريق التحرير

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الجمعة، خطوات خدمة إنهاء نشاط منشأة غير مسجلة استباقيًّا، وذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين حول كيفية إغلاق المنشأة.

ونشرت العناية بالعملاء التابعة لـ التأمينات على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف يوضح خطوات إنهاء نشاط المنشأة غير المسجلة.

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خدمة إنهاء نشاط منشأة:

1ـ الدخول على حساب المنشأة عن طريق تأميناتي أعمال.

2ـ اختيار خدمات المنشأة من القائمة الرئيسية.

3ـ إدخال رقم اشتراك المنشأة المراد إنهاؤها ثم اختيار “بحث”.

4ـ اختيار ملف المنشأة وسيتم عرض بيانات المنشأة.

5ـ اختيار الأيقونة ثم اختيار إنهاء المنشأة.

6ـ بعد استيفاء البنود التالية:

ـ لا يوجد مشتركين نشيطين لدى المنشأة.

ـ لا يوجد معاملات قيد الإجراء لدى المنشأة.

ـ لا يوجد ملاحظات قائمة لدى المنشأة.

ـ المنشأة لديها (0) مستحقات معلقة.

7ـ التحقيق من تقدير الرصيد المالي للمنشأة على أن يكون المبلغ المستحق صفرًا أو دائنًا للمنشأة لمعالجة طلب إنهاء النشاط.

8ـ إضافة رقم الحساب البنكي الآيبان ليتم تحويل الرصيد الدائن إن وجد.

9 اختيار حفظ ومتابعة.

10ـ رقم المستندات المطلوبة (على ألا يتجاوز حجم المستند 2 ميجا بايت).

11ـ اختيار اعتماد وستظهر رسالة تفيد باستلام طلب إنهاء النشاط بنجاح متضمنًا رقم الطلب.

 

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