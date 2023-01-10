التأمينات: 5 خطوات لتعديل بيانات البنك للوريث

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، وقف الصرف للوكلاء لصرف المعاش بشكل مباشر، ودعت عملاء التأمينات لإرفاق حساب بنكي خاص لكل وريث، جاء ذلك ردًا على استفسارات المواطنين بشأن كيفية تجديد وكالة الورثة مع قرب انتهاء مدتها.
وأوضحت خدمة العناية بالعملاء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، عبر إنفوجراف صادر عنها خطوات التقدم بطلب لتعديل بيانات القائم بالصرف.
1ـ الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2ـ اختيار أيقونة خدمات الأفراد.
3ـ من قائمة خدمات الأفراد اختيار نوع الخدمة “تعديل بيانات القائم بالصرف” والضغط على تقديم.
4ـ تعبئة البيانات الشخصية وإرفاق المستندات المطلوبة بإحدى بالصرف والضغط على تقديم الصيغ التالية (pdf, png, jpg, jpeg).
5ـ التأكيد على الإقرار والضغط على أيقونة إكمال الطلب.
وأوضحت العناية بالعملاء أن الأوراق المطلوبة لتعديل بيانات البنك للوريث يتمثل في تقديم:
ـ نموذج عمليات التعويضات.
ـ الحساب البنكي “الآيبان للوريث”.