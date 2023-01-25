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منها الإفلاس والفصل وفقا للمادة 77

التأمينات: 6 حالات لصرف معاش ساند للمستبعدين من العمل

2023-01-25 الساعة 10:16
التأمينات: 6 حالات لصرف معاش ساند للمستبعدين من العمل
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مع استفسارات المواطنين بشأن إمكانية التقديم على معاش ساند في حالة ترك العمل دون إرادته ولا يزال الاسم مسجل بالتأمينات.

وجاء الرد عبر خدمة العناية بالعملاء على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، بأن معاش ساند يتم صرفه لمن ترك العمل بدون إرادته مع توفر الشروط التالية للمشترك وفقًا للمادة الثامنة والعاشرة من النظام.

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أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف معاش ساند

1ـ الإفلاس، في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة,

2ـ فصل بموجب المادة (77)، عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.

3ـ إنهاء النشاط، عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائياً.

4ـ انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل، إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.

5ـ الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل.

6ـ إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل.

 

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