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لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية

التجارة تستدعي نحو 16 ألف غسالة ملابس ماركة HITACHI

2023-01-10 الساعة 3:26
التجارة تستدعي نحو 16 ألف غسالة ملابس ماركة HITACHI
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء نحو 16 ألف غسالة ملابس ماركة “HITACHI” لأعوام من 2019 -2021، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية بالمملكة لكفاءة الطاقة.

تفاصيل الاستدعاء

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي: “لسلامتكم .. نعلن عن استدعاء 15873 غسالة ملابس HITACHI عام 2019 – 2021″.

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وأشارت وزارة التجارة إلى أن سبب استدعاء هذه الماركة يرجع لعدم مطابقتها المواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت الوزارة المواطنين للتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

مركبة هيونداي

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 1660 مركبة هيونداي “Tucson” 2014 – 2016 لخلل في وحدة نظام مانع انغلاق الفرامل الهيدروليكي، قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي؛ ما يزيد من احتمالية نشوب حريق في حجرة المحرّك.

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