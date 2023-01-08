التجارة تستدعي 1660 مركبة هيونداي Tucson

مذكرة تفاهم لإنشاء مدينة البروتين الحيواني بجازان 68 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن مدرب العراق: سعيد بالأداء ونسعى لمعالجة السلبيات تمرين الأمن السيبراني لمنظومة الطاقة يعزز الجاهزية ويطور المهارات خير الشمال التطوعية تنظم برنامج عرعر خضراء الموارد البشرية: الطالب تحت سن الـ25 يسجل كتابع في الضمان المطور 5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي مساعد مدرب السعودية: مواجهة العراق صعبة جماهير النصر تعيد تداول مقطع مصطفى الآغا : قول أنا هلالي ولا تخاف 6 معلومات عن التحديث الجديد من واتساب
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاء 1660 مركبة هيونداي “Tucson” 2014 – 2016 لخلل في وحدة نظام مانع انغلاق الفرامل الهيدروليكي، قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي؛ ما يزيد من احتمالية نشوب حريق في حجرة المحرّك.
وأكدت التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أهمية التحقق من شمول هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.