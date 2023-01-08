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خلل في وحدة نظام مانع انغلاق الفرامل الهيدروليكي

التجارة تستدعي 1660 مركبة هيونداي Tucson

2023-01-08 الساعة 12:46
التجارة تستدعي 1660 مركبة هيونداي Tucson
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استدعاء 1660 مركبة هيونداي “Tucson” 2014 – 2016 لخلل في وحدة نظام مانع انغلاق الفرامل الهيدروليكي، قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي؛ ما يزيد من احتمالية نشوب حريق في حجرة المحرّك.

الإجراء المطلوب

وأكدت التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أهمية التحقق من شمول هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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