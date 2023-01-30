التجارة تستدعي 3339 مركبة مرسيدس ML & GLE

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، استدعاء 3,339 مركبة مرسيدس “ML & GLE” موديلات 2013 – 2019.

خطر وقوع حوادث

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن سبب الاستدعاء يرجع لاحتمالية تسرب المياه إلى وحدة التحكم بمضخة الوقود، قد يؤدي إلى تعطلها مما قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء الاستخدام مما يزيد من خطر وقوع حادث.