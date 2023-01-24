التجارة تستدعي 36 دراجة كاواساكي خشية وقوع حادث

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، استدعاء 36 دراجة كاواساكي “عدة طرازات” لسنة 2015 – 2022.
وأكدت التجارة في إنفوجراف صادر عنها أن هذا الاستدعاء جاء لاحتمالية انغلاق مكبس عمود الكامات قد يؤدي إلى توقف المحرك عن العمل أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.
وأشارت التجارة إلى أن الإجراء المطلوب الآن هو التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
وفي وقت سابق، استدعت وزارة التجارة، 46 مركبة لاند روفر “RANGE ROVER SPORT” لسنة 2022، لخلل في شداد حزام الأمان للمقاعد الأمامية.
وأكدت التجارة أن هذا الخلل قد يؤدي إلى عدم عمله بالشكل الصحيح، مما يزيد من خطر الإصابة عند وقوع حادث.