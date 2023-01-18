التجارة تستدعي 46 مركبة لاند روفر

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، استدعاء 46 مركبة لاند روفر “RANGE ROVER SPORT” لسنة 2022، لخلل في شداد حزام الأمان للمقاعد الأمامية.
وأكدت التجارة في إنفوجراف صادر عنها أن هذا الخلل قد يؤدي إلى عدم عمله بالشكل الصحيح، مما يزيد من خطر الإصابة عند وقوع حادث.
وأشارت التجارة، إلى أن الإجراء المطلوب الآن هو التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
وفي وقت سابق، استدعت وزارة التجارة، 1660 مركبة هيونداي “Tucson” لعام 2014 – 2016، وذلك لخلل في وحدة نظام مانع انغلاق الفرامل الهيدروليكي، قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي؛ ما يزيد من احتمالية نشوب حريق في حجرة المحرّك.